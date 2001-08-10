Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2023
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11:14, | Новости экономики Сахалина и Курил

Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут о мерах поддержки

Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут о мерах поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 октября в администрации города состоится бесплатный семинар на тему «Актуальные меры поддержки малого и среднего предпринимательства». Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.30 в актовом зале мэрии по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».

На семинаре выступят представители администрации Южно-Сахалинска, микрокредитной компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» и министерства инвестиционной политики Сахалинской области.

Вопросы в программе семинара:

1. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемые микрокредитной компанией «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»;

2. Цифровая платформа МСП.РФ - единая площадка для бизнеса: порядок регистрации и преимущества использования;

3. Порядок и преимущества получения статуса социального предприятия;

4. О льготной «промышленной» ипотеке;

5. Актуальные механизмы муниципальной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска в форме субсидий на возмещение части следующих затрат:

- на приобретение производственно-технологического оборудования;

- на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;

- на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Презентация свободных объектов муниципальной собственности для оказания имущественной поддержки бизнесу и самозанятым гражданам.

Заявки на участие в семинаре принимаются в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).

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