200 миллионов рублей компенсируют сахалинским предпринимателям в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Субсидии на возмещение 25 видов затрат выдают муниципалитеты. Ежегодно этой мерой поддержки пользуются более 500 человек. Это позволяет расширять производства и создавать новые рабочие места, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мне компенсировали часть расходов на участие в международной туристической выставке, которая прошла в прошлом году. В среднем расходы на каждое такое мероприятие составляют около 300 тысяч рублей. Это довольно накладно для многих туроператоров. Поэтому подобная поддержка открывает большие возможности для того, чтобы принимать участие в подобных масштабных мероприятиях, - поделилась генеральный директор компании "Дрим" Юлия Бак.
Всего же на субсидии через муниципалитеты в этом году направят 200 млн рублей. Бизнесу компенсируют аренду помещений и стоимость приобретаемого оборудования, уплаченные проценты по кредитам и затраты на обучение сотрудников.
Сегодня треть жителей Сахалинской области заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Число субъектов предпринимательства превысило 22 тысячи, из них - около 8 тысяч юридических лиц и свыше 14 тысяч индивидуальных предпринимателей. Для владельцев своего дела в регионе разработан пакет мер поддержки.
Помимо субсидий на развитие малого бизнеса от муниципалитетов для относительно крупных инвестиционных проектов предусмотрена возможность возместить затраты на присоединение к инженерным сетям или приобретение дорогостоящего оборудования. Поддержку в виде грантов также оказывают социальным предпринимателям - сегодня в регионе их 96.
Меры поддержки распространяются и на самозанятых островитян. В области их зарегистрировано 17,5 тысяч. Для плательщиков налога на профессиональный доход доступны льготные займы в центре "Мой бизнес", бесплатное обучение и участие в профильных ярмарках. Также предусмотрены субсидии на возмещение затрат. В 2023 году компенсации уже получили более 100 самозанятых на сумму около 5 млн рублей.
- Конечно, государство заинтересовано в поддержке предпринимателей. Мы хотим, чтобы малые предприятия становились крупнее, у них увеличивалась выручка и численность персонала. А 17 тысяч самозанятых можно рассматривать, как мощный потенциал для развития бизнеса в Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко ставит перед нами достаточно амбициозную задачу - сделать всё, чтобы большинство наших самозанятых увидели свою перспективу, знали о мерах поддержки и хотели бы ими воспользоваться. Поэтому мы готовы буквально с каждым пообщаться лично на эту тему и помочь сделать следующие шаги в бизнесе. Работа по информированию самозанятых уже организована совместно с волонтёрами проекта "Забота. Защита. Уважение", - отметил губернатор области Валерий Лимаренко.
Получить консультации по вопросам ведения своего дела можно в сахалинском центре "Мой бизнес". Он объединил в себе разные направления поддержки. Среди востребованных услуг: бесплатное обучение, микрозаймы по льготным ставкам от 4% годовых, участие в выставках и ярмарках. Подробнее - на сайте mybusiness65.ru или по телефону 8 800 222 0123.
Оказание всесторонней поддержки бизнесу - одна из приоритетных задач федерального Правительства, которая находится на контроле главы государства. С 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". Его цель - увеличение числа занятых в сфере бизнеса.
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