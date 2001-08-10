Самозанятым южносахалинцам напоминают о необходимости уплаты налогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), уплачивают налог с доходов от профессиональной деятельности по льготной ставке (4 или 6%). Это позволяет легально вести бизнес и получать вознаграждение от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность, рассказали ТИА "ОСтрова" в городской администрации.

Самозанятым южносахалинцам необходимо своевременно и в полном объеме отображать в приложении «Мой налог» данные о всех денежных поступлениях, в том числе, полученных путем наличного расчета.

Для самозанятых жителей Южно-Сахалинска, своевременно исполняющих обязанность по уплате налогов, предусмотрены льготные микрозаймы и субсидия.

Ответы на популярные вопросы самозанятых граждан доступны для ознакомления на сайте Федеральной налоговой службы России.