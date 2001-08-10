Восемь молодых предпринимателей на Сахалине получили гранты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До 500 тысяч рублей получат 8 молодых предпринимателей-победителей конкурса на предоставление грантов. Средства для участников выделили в региональном министерстве экономического развития, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.
– Проект «SISTERS» уже развивается и ведёт свою деятельность. Мы обучаем цифровым технологиям и программированию девочек от 8 до 14 лет. Победе очень рады. Спасибо специалистам центра «Мой бизнес» за то, что всегда были на связи и помогли составить заявку и бизнес-план. Средства гранта направим на закупку оборудования в новый класс. В частности, это будут хорошие ноутбуки, которые позволят реализовать любые программы обучения, – поделилась победительница конкурса Софья Глухова.
Участие в отборе приняли молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет. Среди победителей – 17-ти летний Владимир Майничев. Он решил совмещать учебу в школе с бизнесом. Все грантополучатели прошли специальное обучение от центра «Мой бизнес», где им рассказали о тонкостях ведения своего дела, нововведениях в законодательстве и актуальных мерах поддержки.
– Я хотел создать что-то оригинальное не только для себя, но и для людей. Буду осуществлять печать на текстиле методом шелкографии. Сейчас в планах запустить рекламу и создать сайт компании. Отдельно за победу благодарен своим родителям и центру «Мой бизнес». Сотрудники помогали и поддерживали на всех этапах, благодаря им уже получаю свои первые заказы. Грантовые средства потрачу на приобретение оборудования, – рассказал победитель конкурса Владимир Майничев.
Данную меру в регионе предоставляют второй раз благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Он реализуется по указу Президента Владимира Путина. Цель – поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса.
Узнать о доступных мерах поддержки и получить консультацию по любым вопросам ведения бизнеса можно в Сахалинском центре «Мой бизнес» по телефону 8 800 222 01 23 или лично по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Емельнянова, 6.
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