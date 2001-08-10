Ряд социальных и коммунальных объектов построят в Сахалинской области с привлечением частных инвестиций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах широкое развитие получил механизм государственно-частного партнерства. Благодаря нему бизнес в регионе решает различные задачи во всех сферах жизни — от социальной до образовательной. Кроме того, растет количество рабочих мест, улучшается уровень жизни населения и многое другое. Подробнее — в материале ниже.

Сфера ЖКХ

Южно-Сахалинск в первом квартале 2023 года стал лидером в рейтинге Национального центра государственно-частного партнерства и ВЭБ РФ среди городов по уровню развития ГЧП. Этому способствовало и то, что в настоящее время в рамках концессионных соглашений ведется строительство 20 объектов, инвестиции в которых превысили сумму в 140 млрд рублей. Среди них —газовые котельные, часть из которых сдадут в эксплуатацию в этом году, а также поликлиники и школы.

Одна из ключевых сфер жизни населения — ЖКХ. Ей уделяют приоритетное внимание.

Так, в 2021 году в рамках концессии было решено провести капитальный ремонт системы теплоснабжения в Корсаковском и Долинском городских округах.

Тогда износ сетей только в Корсакове составлял 18,85%. Это вызывало частые аварии и перебои в поставках тепла в дома. Поэтому «ИКС-Корсаков» в рамках соглашения вложило средства в реконструкцию сетей на 47 ки, а также в строительство 9 новых котельных. До 2025 года сумма вложений составит около 2 млрд рублей. Ещё 1,2 млрд выделят из бюджета округа и региона.

В Долинском районе реконструировать планируется 22 км сетей теплоснабжения. Кроме того, в муниципальном образовании построят 10 котельных. На эти цели потратят около 4 млрд рублей.

В прошлом году соглашение подписали и в областном центре. Благодаря нему недавно в городе запустили автоматизированную котельную на газовом топливе мощностью 60 МВт. Теплом обеспечат объекты и дома в южной части Южно-Сахалинска.

Возведением современной котельной за 857 млн рублей занималась компания «Русатом Инфраструктурные решения». Объект позволит снизить нагрузку на ТЭЦ-1 и увеличить качество теплоснабжения для 11,5 тыс. жителей. Но в квитанциях за отопление для горожан ничего не изменится. Разницу в тарифах компенсирует правительство области.

Помимо этого, власти Южно-Сахалинска заключили 9 концессионных соглашений по улучшению систем водоснабжения и водоотведения, созданию инженерной и транспортной инфраструктуры. Инвестиции по этим проектам превысят 60 млрд рублей.

По словам мэра областного центра Сергея Надсадина, итогом реализации всех планов станет обновление инженерных систем. При этом у бизнеса есть механизм возврата затраченных средств.

Социальная сфера

Ещё один плюс ГЧП — привлечение средств в социальную сферу. Например, инвестиции позволит построить хирургических комплекс на базе областной больницы и 5 поликлиник. Такое средства бизнеса позволяют возводить современные образовательные учреждения. Один из самых внушительных проектов — кампус СахГУ. Его строительство будет финансировать Газпромбанк вместе с «К1 Концессии». По оценке специалистов, реализация проекта потребует 25,1 млрд рублей. Концессия заключена на 20 лет. Закончить объект планируют в 2026 году.

Губернатор Валерий Лимаренко уверен в необходимости строительства такого кампуса в регионе. По его словам, в образовательном учреждении будут готовить высококвалифицированные кадры для местных предприятий. Это хорошо повлияет на развитие экономики области.

Также инвестиции «Газпрома» позволили начать возведение универсального спортзала и центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске.

Концессионные соглашения выгодны и правительству, и бизнесу. А результат такой совместной работы уж точно порадует местных жителей.