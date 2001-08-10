Рекордные 1100 участников присоединились к международному энергетическому форуму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в островной столице завершила работу крупнейшая отраслевая конференция «Нефть и газ Сахалина». В течение трех дней представители органов власти, научных и технических организаций, а также руководители нефтегазовых компаний принимали участие в панельных дискуссиях, круглых столах, дебатах и деловых встречах. Подписан ряд важных для отрасли соглашений, а также заданы векторы дальнейшей работы.

В конференции приняли участие 850 делегатов. Еще 270 человек присоединились к форуму в режиме онлайн. Всего было озвучено 75 докладов.

– Мир стремительно меняется, и мы готовы отвечать на все вызовы времени. Форум «Нефть и газ Сахалина» – яркое тому подтверждение. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, наша конференция остается международной. Мы вновь встретились с нашими друзьями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, установили новые связи, наметили пути дальнейшего взаимодействия, послушали интересные доклады. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить компании «Газпром», которая является ключевым партнером форума. Спасибо за поддержку в проведении конференции и активное участие в проектах развития островного региона, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Конференция «Нефть и газ Сахалина» проходила уже в 27-й раз. В этом году ключевыми темами мероприятия стали локализация нефтесервисов и глубокая переработка углеводородов в островном регионе.

Так, стало известно о запуске первой очереди Сахалинского нефтегазового индустриального парка в 2024 году. Полностью работы на объекте планируется завершить в 2026 году. Площадка объединит десятки производств, которые займутся обслуживанием инфраструктуры островных шельфовых проектов, сопутствующим сервисом и научными изысканиями. Для этого там откроют офисы, лаборатории, производственные базы и склады, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. К масштабному проекту присоединились уже 12 компаний.

– Это позволит уйти от необходимости вывозить дорогостоящее оборудование за пределы региона, там его ремонтировать, доставлять обратно. Компании – операторы шельфовых проектов очень заинтересованы, чтобы сервис оказывался непосредственно на острове, – подчеркнул генеральный директор ООО «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» Дмитрий Вдовин.

Были рассмотрены перспективы создания завода по производству топлива, нефтегазохимического комплекса, а также производств по выпуску минеральных удобрений.

– В сухом остатке это даст региону крутые рабочие места, применение искусственного интеллекта и, будем надеяться, улучшение качество жизни, – отметил президент Ассоциации «Глобальная энергия», известный журналист Сергей Брилев. – То, что Сахалин придумал такой форум и развивает его, несмотря на все геополитические сложности, это дорогого стоит. Есть форумы – сегодня проходят, а завтра о них все забывают. Этот форум – другой, на него едут. Могу точно сказать, он рассматривается как важнейшее звено в цепи. Этот форум и дальше будет проходить, на него большие планы и большие ставки.

– Данный форум является крупнейшей профессиональной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем энергетической отрасли. Мероприятие является самым авторитетным не только на Дальнем Востоке, но и энергетики в целом. Есть возможность обменяться мнениями с коллегами, услышать позицию органов государственной власти, познакомиться с представителями проектных институтов, и, что называется, сверить часы и узнать актуальные тренды развития отрасли. Отрадно видеть, что во-первых из года в год повышается уровень проведения самого мероприятия, а во-вторых, те проблемы, которые обсуждались ранее, мы видим их осязаемое практическое воплощение на территории Сахалинской области в контексте реализации тех или иных энергетических промышленных проектов, – подчеркнул Алексей Фадеев, директор по работе с ключевыми партнерами Института нефтегазовых технологических инициатив.

Совместно с Росатомом на Сахалине планируются построить завод по производству водорода. Он станет частью создаваемого в островном регионе Восточного водородного кластера.

– Говоря о наших планах, важно отметить два основных проекта, которые мы на текущий момент планируем здесь реализовать – это проект «Водородный поезд» и завод по производству низкоуглеродного водорода. Оба этих проекта сложные, комплексные. Они реализуются с участием партнеров. Одной из стратегических задач по водородной тематике является освоение технологии на всей цепочке передела водорода. От производства до потребления. Это означает, что мы заинтересованы в том, чтобы развивать как технологии, через которые мы можем произвести водород, так и технологии, связанные с его потреблением, – рассказала Юлия Соловьева, руководитель направления АО «Русатом Оверсиз».

На полях международного энергетического форума подписано сразу несколько важных для развития отрасли соглашений. Так, предприятие «Сахалин турбина сервис» на площадке нефтегазового индустриального парка создаст цеха по обслуживанию и ремонту газовых турбин, электродвигателей и генераторов. Подписанный документ направлен на повышение надежности генерирующих установок, используемых на территории Сахалинской области, в том числе по обеспечению надлежащего режима их эксплуатации, включающего своевременное обслуживание, диагностику и сервисные работы.

Кроме того, на деловой площадке заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Южно-Сахалинска и Газпромбанком.

– Мы видим огромный потенциал территории и намерены принимать активное участие в его раскрытии. Предоставлять полный спектр финансовых услуг предприятиям, которые задействованы в стратегических программах развития города, – поделился планами исполнительный вице-президент, управляющий по Дальневосточному макрорегиону Газпромбанка Андрей Лакеев.

Готовить высококвалифицированных специалистов для предприятий предлагается в островном регионе. Для решения этой задачи в областном центре началось строительство современного кампуса на базе Сахалинского государственного университета. При этом в островном вузе уже ведется подготовка кадров для нефтегазовой отрасли. О взаимодействии с учебным заведением рассказал начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Андрей Простотин.

– В этом году компания вместе с СахГУ начнет двухгодичную программу обучения студентов. Курс будет посвящен добыче углеводородов на шельфе. Кроме того, предприятие и университет прорабатывают вопрос создания базовой кафедры рабочих специальностей. Подготовка инженеров с хорошими знаниями по математике, химии, физике, ИТ – это перспективное направление не только для структуры «Газпрома», но и для всех нефтегазовых предприятий региона, – рассказал Андрей Простотин, начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

Символично, что в дни форума состоялась закладка нового офиса ПАО «Газпром». Это наглядное свидетельство о растущем интересе со стороны компании к Сахалинской области и ее проектам.

Всего в форуме «Нефть и газ Сахалина» приняли участие 189 компаний, традиционная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов была представлена 17 стендами.