Перспективы нефтегазового и энергетического сектора обсудили на форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине проходит самый масштабный Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина». Мероприятие проходит с 27 по 29 сентября в Южно-Сахалинске уже в 27 раз. В рамках события состоялась пленарная сессия, на которой лично выступил губернатор Валерий Лимаренко. Обсуждение затронуло различные актуальные вопросы сферы, но ключевой темой стали перспективы нефтегазового и энергетического сектора в ДФО.

Новые возможности

Несмотря на антироссийские санкции, в 2023 году форум не потерял своего международного статуса. В конференции принимают участие эксперты из Китая, Индии и Вьетнама. Кстати, участников стало даже больше, чем год назад.

По словам Валерия Лимаренко, с началом СВО шельфовые проекты покинули крупные компании такие, как Shell и Exxon. Но российские операторы смогли взять всю работу на себя и выдержать высокие темпы для поддержания нужных показателей.

Глава региона отметил, что недавно «Сахалинская энергия» запустила дожимную компрессорную станцию, которая работает на особом оборудовании отечественного производства. Весь проект реализовали российские специалисты.

Сейчас островной регион сосредоточил все усилия на работе над глубиной переработки углеводородов. В следующем месяце «Газпром» начнёт обоснование инвестиций для возведения нефтеперерабатывающего предприятия. Будет рассматриваться возможность создания нефтегазохимического комплекса и производства минеральных удобрений.

НПЗ займется производством авиационного керосина, бензина и дизеля из нефти и газового конденсата, которые добывают на острове. Это позволит сократить количество поставок с материковой части страны и уменьшит затраты на топливо для местных компаний. В их числе «Аврора», которая за счет сэкономленных средств сможет расширить географию перелетов.

Пока еще нет точного места расположения нового завода. Рассматривается Ногликский район и место недалеко от территории будущего морского порта на границе Поронайского и Макаровского городских округов.

Ещё один амбициозный проект, который планируется реализовать в регионе — производство водорода. На данный момент готово ТЭО, идет разработка обоснования инвестиций. Курирует проект «Росатом». В рамках ВЭФ-2023 было подписано соглашение с партнерами из Кореи о поставке водород.

Первая очередь производства водорода на 30 тыс. тонн запустится в 2027 году. На рубеж в 100 тысяч планируется выйти в 2030 году.

Завод - это лишь часть Восточного водородного кластера, проект которого реализуют на Сахалине. Также в него войдет водородный полигон. На базе СКБ САМИ будут испытывать новое оборудование.

Уже есть первые результаты. Несколько комплектов оборудования готовы для полноценного тестирования. Среди них водородная заправочной станции и автономной энергосистемы с использованием водорода.

Проект станет одним из шагов к решению проблемы вредных выбросов.

Водородное топливо планируется использовать для грузового транспорта и погрузчиков.

Также есть и другие проекты в этом направлении. Один из них — на Сахалине. В южной части области на ж/д путях планируется запустить водородные поезда на базе РА-3 (АО «Трансмашхолдинг»).

Партнеры на Востоке

На сессии также выступил главный исполнительной директор «Сахалинской энергии» Роман Дашков. Он рассказал о том, что на Сахалине открыто более 80 месторождений углеводородов. Богатства ресурсов позволяют постоянно наращивать поставки ресурсов заграницу. После введения санкций отечественные компании нашли новых партнеров среди стран АТР. Например, экспорт нефти в Индию вырос в 8 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Растут и поправки в Китай.

В форуме приняла участие генеральный менеджер китайской компании GL consulting Лиао На. Предприятие является соединительной нитью между КНР и мировым рынком, поэтому клиенты компании выходят на новый уровень торговли. GL consulting рассчитывает заключить соглашение и с «Сахалинской энергией».

Сервисный центр

После сессии было подписано важное соглашение о создании сервисного центра. Он займется ремонтом газовых турбинных установок.

Замминистра экономического развития региона Максим Фархутдинов отметил, что в регионе идет активное развитие глубокой переработки углеродов. Ведется подготовка квалифицированных кадров. Экономика развивается и больше не ограничивается только лишь добычей и продажей ресурсов.