В Корсаковском морском порту построят крупный комплекс по переработке рыбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четырехстороннее соглашение, посвященное созданию в Корсаковском морском порту нового рыбоперерабатывающего комплекса компании "Гидрострой", подписано на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Подписи под документом поставили министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, заместитель генерального директора АО "Гидрострой" по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка и генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев.
В настоящее время власти островного региона при поддержке федерального правительства начинают модернизацию Косаковского порта. Здесь будет проведена реконструкция причалов, дноуглубление, созданы защитные сооружения. Также в порту появится самый современный рыбный кластер. В него в соответствии с подписанным соглашением войдет рыбоперерабатывающий комплекс компании "Гидрострой" мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5000 тонн продукции. Инвестор вложит в проект 6,5 млрд рублей, создаст 250 рабочих мест.
- Воды вокруг Сахалина и Курил богаты ценными водными биологическими ресурсами. Этот потенциал необходимо использовать в интересах жителей нашей области, экономики страны. Чтобы эта работа была успешной, необходимо создать современную портовую инфраструктуру, которая обеспечит максимально быстрый прием уловов, чтобы не терять в качестве. Нужны современные перерабатывающие мощности, холодильники, чтобы выпускать именно ту продукцию, которая требуется современному потребителю. Тогда наши рыбаки будут разгружать свои суда на Сахалине, а не в Корее или Китае, здесь будут выплачиваться налоги и создаваться рабочие места. Именно на это направлено наше сотрудничество с компанией "Гидрострой", наши усилия по модернизации Корсаковского порта, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
- Новый рыбоперерабатывающий комплекс в Корсакове обладает особыми преимуществами. При его строительстве будут применены не только 30-летний отраслевой опыт холдинга "Гидрострой", но и самые современные технологии, отработанные нами на построенных и уже действующих крупнейших в России РПК "Крабозаводск" на Шикотане и "Ясный" на Итурупе. На Курильских островах это уже хорошо отлаженное производство, и теперь Корсакову предстоит принять эстафету. Мы уверены в результате. Кроме того, этот проект можно рассматривать не только как инвестиции в региональную экономику и социальное развитие островной территории. Новому предприятию потребуются высококвалифицированные специалисты самых разных направлений. Мы готовы принять на практику студентов, которые сегодня получают образование в отраслевых учебных заведениях Дальнего Востока. Так что это ещё и вклад в образовательный процесс, вклад в будущее, - отметила заместитель генерального директора АО "Гидрострой" по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка.
Проект модернизации Корсаковского порта предусматривает реконструкцию гидротехнических сооружений, дноуглубление, строительство и эксплуатацию ряда промышленных объектов.
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