Инвестор из Китайской Народной Республики вложит 20 миллиардов рублей в развитие производств на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров компании "Шоуненг управление инвестициями" Юй Чжихай на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о реализации крупного комплексного проекта в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Китайская компания вложит 20 миллиардов рублей на территории трех муниципальных образований островного региона. В Тымовском районе инвестор создаст современное лесоперерабатывающее производство. В Александровск-Сахалинском районе будет создан морской универсальный многофункциональный перегрузочный комплекс, а также организована добыча угля. В областном центре появится крупный логистический центр. В рамках проекта работу получат 400 жителей региона.

- Сегодня наша страна развивает экономическое сотрудничество со странами Востока, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой. Курс на Восток обозначил стране наш Президент Владимир Путин. Уверен, соглашение с компанией "Шоуненг управление инвестициями" станет началом большой совместной работы с партнерами из Поднебесной. Сахалину есть что предложить китайским бизнесменам. Это и выгодное положение транспортного хаба на стыке важнейших авиационных и морских маршрутов, и большие объемы водных биоресурсов, которые могут пойти на продажу и на растущие рынки Азии. И, конечно же, энергоносители. Главное условие для долгосрочного сотрудничества - локализации деятельности наших партнеров на территории региона. Любой иностранный бизнес должен создавать здесь рабочие места, платить налоги. Такой подход позволит максимально соблюдать интересы сахалинцев и курильчан, всей области. Считаю, это ключевое условие прочных деловых отношений, - сказал Валерий Лимаренко.

Предполагается, что комплексный проект компании "Шоуненг управление инвестициями" в полном объеме будет реализован до 2030 года.