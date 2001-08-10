Перспективные сахалинские проекты представил инвесторам губернатор Валерий Лимаренко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко стал участником дискуссии по теме "Инвест-контакт: где взять деньги на развитие?". Мероприятие на полях Восточного экономического форума провели совместно ВЭБ.РФ и Сбер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В ходе беседы представители бизнеса и властей регионов обсуждали тему привлечения инвестиций на Дальний Восток. Валерий Лимаренко представил инвестиционный потенциал Сахалинской области. Он отметил, что ее важным преимуществом является наличие больших запасов нефти и газа, угля, водных биологических ресурсов. Регион находится на стыке многих авиационных и морских маршрутов. При этом на островах интенсивно развивается инфраструктура воздушного и морского транспорта. Недавно в Южно-Сахалинске заработал самый большой дальневосточный аэровокзал, продолжается строительство взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать самолеты всех типов. Начинается модернизация Корсаковского морского порта, строятся и обновляются другие транспортные узлы. Благодаря развитой системе поддержки бизнеса, островной регион занимает четвертое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
- Все же наше главное преимущество заключается в том, что мы понимаем: бизнес создает предприятия, дает людям работу, платит в бюджет налоги, на которые мы строим больницы, школы и жилье. Поэтому стараемся помогать, оперативно решать все вопросы. Благодаря такому подходу за время пандемии коронавируса, специальной военной операции мы не потеряли ни одного инвестиционного проекта, - сказал Валерий Лимаренко.
Губернатор рассказал о начинаниях на территории региона, в которых мог бы принять участие бизнес. Особое внимание участников дискуссии привлекло предложение реализовать проект по строительству завода, который производил бы гаприн - микробиологический кормовой белок с использованием метана. На первом этапе мощность предприятия может составить 20 тысяч тонн продукции в год. В дальнейшем ее можно увеличить. Основными покупателями гаприна станут сельскохозяйственные предприятия российского Дальнего Востока, страны Юго-Восточной Азии.
Это однозначно перспективный проект, отметил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. Гаприн выпускался еще в Советском Союзе. Сейчас есть возможность возобновить производство с использованием более современных технологий. По его мнению, на первом этапе было бы оправданным участие государства, чтобы сделать инновационный проект более привлекательным для бизнеса.
Участники дискуссии обсудили другие сахалинские инвестиционные инициативы. Среди них - производство средств защиты растений полного цикла, выпуск коллагена из отходов рыбной отрасли и животноводства, строительство гостиничных комплексов на Курилах, развитие марикультуры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
17:23 8 Сентября ОНФ разоблачил жительницу Углегорска, вымогающую квартиры в муниципалитете
16:35 8 Сентября Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама
13:38 7 Сентября Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа "Корни"
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
16:42 24 Августа В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре
Выбор редакции
- 16:40 Вчера На Сахалине вышла книга об истории спорта на островах
- 14:38 Вчера Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
- 14:35 11 Сентября Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц
- 10:43 11 Сентября Сахалинцам рассказали о профилактике и лечении сахарного диабета
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?