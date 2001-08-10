Перспективные сахалинские проекты представил инвесторам губернатор Валерий Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко стал участником дискуссии по теме "Инвест-контакт: где взять деньги на развитие?". Мероприятие на полях Восточного экономического форума провели совместно ВЭБ.РФ и Сбер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе беседы представители бизнеса и властей регионов обсуждали тему привлечения инвестиций на Дальний Восток. Валерий Лимаренко представил инвестиционный потенциал Сахалинской области. Он отметил, что ее важным преимуществом является наличие больших запасов нефти и газа, угля, водных биологических ресурсов. Регион находится на стыке многих авиационных и морских маршрутов. При этом на островах интенсивно развивается инфраструктура воздушного и морского транспорта. Недавно в Южно-Сахалинске заработал самый большой дальневосточный аэровокзал, продолжается строительство взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать самолеты всех типов. Начинается модернизация Корсаковского морского порта, строятся и обновляются другие транспортные узлы. Благодаря развитой системе поддержки бизнеса, островной регион занимает четвертое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

- Все же наше главное преимущество заключается в том, что мы понимаем: бизнес создает предприятия, дает людям работу, платит в бюджет налоги, на которые мы строим больницы, школы и жилье. Поэтому стараемся помогать, оперативно решать все вопросы. Благодаря такому подходу за время пандемии коронавируса, специальной военной операции мы не потеряли ни одного инвестиционного проекта, - сказал Валерий Лимаренко.

Губернатор рассказал о начинаниях на территории региона, в которых мог бы принять участие бизнес. Особое внимание участников дискуссии привлекло предложение реализовать проект по строительству завода, который производил бы гаприн - микробиологический кормовой белок с использованием метана. На первом этапе мощность предприятия может составить 20 тысяч тонн продукции в год. В дальнейшем ее можно увеличить. Основными покупателями гаприна станут сельскохозяйственные предприятия российского Дальнего Востока, страны Юго-Восточной Азии.

Это однозначно перспективный проект, отметил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. Гаприн выпускался еще в Советском Союзе. Сейчас есть возможность возобновить производство с использованием более современных технологий. По его мнению, на первом этапе было бы оправданным участие государства, чтобы сделать инновационный проект более привлекательным для бизнеса.

Участники дискуссии обсудили другие сахалинские инвестиционные инициативы. Среди них - производство средств защиты растений полного цикла, выпуск коллагена из отходов рыбной отрасли и животноводства, строительство гостиничных комплексов на Курилах, развитие марикультуры.