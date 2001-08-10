Власти Сахалинской области и Сбер займутся инвестпроектами на основе концессий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов. Церемония состоялась в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Участники соглашения договорились о совместной реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие островного региона. Речь идет, в том числе, о создании и эксплуатации объектов инфраструктуры на условиях концессионных соглашений. Сбер планирует участвовать в них в качестве финансирующей организации. Банк готов проанализировать возможность проектного финансирования и предоставить компаниям-участницам различные продукты.
- Сегодня мы активно строим и модернизируем объекты коммунальной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства. Это позволяет повышать качество услуг для населения, а также создавать благоприятные условия для инвестиционной деятельности. В этой работе Сбер - один из наших ключевых партнеров. При поддержке банка в рамках концессионных соглашений мы строим объекты теплоснабжения в Корсаковском и Долинском районах. Возводим школу на 1260 мест в Южно-Сахалинске. Кроме этого, Сбер участвует еще в двух сахалинских проектах: по теплоснабжению в Анивском районе и по обращению с твердыми коммунальными отходами на Курилах. Подписанное соглашение позволит нам продолжить работу в интересах жителей островов, - сказал Алексей Белик.
- Это соглашение укрепит партнёрские отношения с Сахалинской областью. Развитие экономики региона невозможно без инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и строительство социальных объектов - школ, больниц, спортивных сооружений. Концессия на основе государственно-частного партнёрства позволяет привлечь инвестиции, и Сбер готов выступить в качестве финансирующей организации. Сейчас в портфеле банка уже сотни региональных и муниципальных концессий в разных субъектах РФ. Думаю, что наше сотрудничество будет способствовать повышению инвестиционной активности в регионе и росту благосостояния его жителей, - отметил, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.
По мнению сторон, подписание соглашения поможет консолидировать усилия органов власти региона и глобального финансового института в целях повышения качества жизни на островах, создания на территории благоприятного инвестиционного климата.
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