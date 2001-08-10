"Нефть и газ Сахалина-2023": что для участников подготовили организаторы форума
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября пройдет 27-й Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина". Островной регион посетят ключевые участники ресурсного рынка. На конференции обсудят развитие глубокой переработки углеводородов, локализацию нефтегазовых сервисов на островах и многое другое. Подробнее о масштабном мероприятии - в материале ниже.
Программа форума
В этом году на форуме выступят более тысячи экспертов. Посетят регион представители из Индии и Китая.
Традиционно одним из спикеров на мероприятии станет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он отметил, что форум - одна из главных площадок для обсуждения ключевых вопросов развития нефтегазовой сферы, а такое укрепления международных связей.
Эксперты обсудят развитие отрасли в ДФО в условиях антироссийских санкций и других современных вызовов. Не останутся без внимания и климатические проекты.
Участников форума ждут круглые столы, дебаты, выступление и выставки. Также будут подписаны важнейшие соглашения с правительством региона.
Среди заявленных спикеров главный исполнительный директор компании "Сахалинская Энергия" Роман Дашков, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, Управляющий директор компании "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон и многие другие.
Модерировать одну из пленарных сессий о новых перспективах для нефтегазового и энергетического сектора, будет телеведущий и президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.
Рост добычи нефти и газа
Сфера нефти и газа является ключевой в развитии Сахалинской области. В ней трудятся 2,8 тыс. человек.
ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз", АО "Петросах", АО "Сахалинская нефтяная компания" и другие предприятия нефтегазовой сферы создают более 80 % объема промышленного производства области. С января по июнь этого года он превысил 487 млрд рублей.
У проекта "Сахалин-1" сменился зарубежный владелец: оператором стала российская организация. После существенных изменений в компании уже восстановили максимальную мощность по добыче ресурсов.
Объемы добычи нефти за первые полгода выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А газ стали добывать больше на 1,9 %.
Как отметил политтехнолог Константин Труфанов, после начала СВО зарубежные партеры пытались саботировать работу Сахалин-1 и Сахалин-2. Но благодаря слаженным действиям правительства страны и региона удалось перехватить управление и восполнить пробелы. Сейчас проблемы в прошлом и уже разрабатываются новые проекты.
Региональные власти придерживаются принципа "разворота на Восток", продиктованного президентом. Налаживаются новые связи, устанавливаются партнерские отношения. Осиповной регион уверенно смотрит в будущее и движется в верном направлении.
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