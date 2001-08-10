Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября пройдет 27-й Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина". Островной регион посетят ключевые участники ресурсного рынка. На конференции обсудят развитие глубокой переработки углеводородов, локализацию нефтегазовых сервисов на островах и многое другое. Подробнее о масштабном мероприятии - в материале ниже.

Программа форума

В этом году на форуме выступят более тысячи экспертов. Посетят регион представители из Индии и Китая.

Традиционно одним из спикеров на мероприятии станет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он отметил, что форум - одна из главных площадок для обсуждения ключевых вопросов развития нефтегазовой сферы, а такое укрепления международных связей.

Эксперты обсудят развитие отрасли в ДФО в условиях антироссийских санкций и других современных вызовов. Не останутся без внимания и климатические проекты.

Участников форума ждут круглые столы, дебаты, выступление и выставки. Также будут подписаны важнейшие соглашения с правительством региона.

Среди заявленных спикеров главный исполнительный директор компании "Сахалинская Энергия" Роман Дашков, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, Управляющий директор компании "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон и многие другие.

Модерировать одну из пленарных сессий о новых перспективах для нефтегазового и энергетического сектора, будет телеведущий и президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

Рост добычи нефти и газа

Сфера нефти и газа является ключевой в развитии Сахалинской области. В ней трудятся 2,8 тыс. человек.

ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз", АО "Петросах", АО "Сахалинская нефтяная компания" и другие предприятия нефтегазовой сферы создают более 80 % объема промышленного производства области. С января по июнь этого года он превысил 487 млрд рублей.

У проекта "Сахалин-1" сменился зарубежный владелец: оператором стала российская организация. После существенных изменений в компании уже восстановили максимальную мощность по добыче ресурсов.

Объемы добычи нефти за первые полгода выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А газ стали добывать больше на 1,9 %.

Как отметил политтехнолог Константин Труфанов, после начала СВО зарубежные партеры пытались саботировать работу Сахалин-1 и Сахалин-2. Но благодаря слаженным действиям правительства страны и региона удалось перехватить управление и восполнить пробелы. Сейчас проблемы в прошлом и уже разрабатываются новые проекты.

Региональные власти придерживаются принципа "разворота на Восток", продиктованного президентом. Налаживаются новые связи, устанавливаются партнерские отношения. Осиповной регион уверенно смотрит в будущее и движется в верном направлении.