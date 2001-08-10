Инструменты господдержки помогают Сахалину привлекать частные инвестиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в обсуждении основных направлений реализации инвестиционного потенциала Сахалина, инициаторами которого выступили Россельхозбанк и правительство Сахалинской области.
В числе наиболее перспективных направлений участники выделили развитие марикультуры и разведение форели, производство кормового белка, органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, выращивание цветов и семеноводство.
«Островной регион обладает значительным инвестиционным потенциалом благодаря планомерной работе правительства Сахалинской области, его природным богатствам и расположению на пересечении морских и авиационных маршрутов Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2007 года Россельхозбанк вложил в экономику региона 35,4 млрд рублей, в том числе 23,4 млрд рублей в сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс. Мы поддержали 35 инвестиционных проектов, которые, в частности, дают Сахалину 4 тыс. тонн молока и 10 тыс. тонн переработанных рыбо- и морепродуктов. Банк готов рассматривать проекты, направленные, например, на производство органических удобрений и средств защиты растений, развитие семеноводства и рыбохозяйственного комплекса, который особенно интересен для нас», – отметила первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
Так, в июне текущего года Россельхозбанк объявил о разработке стратегии поддержки рыбохозяйственного комплекса. В фокусе внимания закладка 30 краболовных судов и 30 иных объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая заводы по переработке рыбы. В результате реализации комплексной программы поддержки кредитный портфель Россельхозбанка в РХК по итогам 2025 года увеличится в 3,3 раза.
Сахалинское правительство и финансово-кредитная организация уже реализуют ряд проектов по поддержке крупного, среднего и малого бизнеса. В условиях ужесточения антироссийских санкций ряд предприятий сельского и рыбного хозяйства, пищевой промышленности оперативно получили льготные кредиты.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил высокий инвестиционный потенциал региона и его привлекательность.
«Реализация проектов, которые направлены на развитие рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, создание импортозамещающих производств обеспечивают дополнительные поступления в бюджет, поэтому мы заинтересованы в привлечении инвесторов. Это дает огромные возможности не только для создания новых рабочих мест, но увеличения экспортного потенциала и обеспечения не только жителей островов, но и населения нашей страны собственной продукцией, в том числе деликатесными и полезными дарами моря. Поэтому мы будем поддерживать предпринимателей, которые инвестируют в развитие глубокой переработки продукции и расширение экспорта», – сказал глава региона.
Как отметил руководитель направления инвестиционного департамента КРДВ Абдуразак Разаков, Сахалин – важнейшая часть территории Дальнего Востока с огромным потенциалом развития агропромышленного комплекса и рыбохозяйственной отрасли. Здесь созданы и успешно работают сразу несколько мер и инструментов господдержки бизнеса, чтобы улучшить финансово-экономическую модель инвестиционных проектов, воплощаемых на территории островов.
«У нас есть ряд эффективных инструментов – от налоговых льгот до предоставления земли и обеспечения инфраструктурой, которые действуют в рамках преференциальных режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток. Самые выгодные условия ведения бизнеса в России предлагает закон об особых условиях предпринимательской деятельности на Курилах. Государственная поддержка позволяет инвесторам реализовывать проекты в различных отраслях, в том числе импортозамещающие. Они создают важные производственные площадки, которые дают новый импульс развитию экономики региона», - подчеркнул представитель КРДВ.
По словам Ирины Жачкиной, банк готов работать с производствами на условиях возвратности инвестиций, высокой рентабельности и эффективности бизнеса.
«Новые проекты – это рабочие места и налоги в бюджет. Они должны работать на экономику региона и благосостояние людей», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления.
По данным КРДВ, в настоящее время на территории Сахалинской области и Курильских островов действуют три ТОР - «Горный воздух», «Южная» и «Курилы», свободный порт Владивосток и преференциальный режим Курильские острова РФ. Инвестиционную деятельность ведут свыше 120 резидентов, из них более 30 успешно реализовали свои инвестиционные проекты в различных сферах экономики: сельское хозяйство и животноводство, туризм, логистика и транспорт, добыча полезных ископаемых, сфера услуг. Бизнес вложил в экономику региона около 64 млрд рублей, создал более 5,2 тыс. рабочих мест.
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