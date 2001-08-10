В сентябре на Сахалине пройдет энергетический форум "Нефть и газ Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" пройдет с 27 по 29 сентября в Южно-Сахалинске. Главное отраслевое событие состоится в областном центре уже в 27-й раз. Прием заявок на участие в форуме продолжается, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В этом году отмечается 95-летие нефтяной отрасли островного региона. За это время она прошла огромный путь развития - от первой деревянной нефтяной вышки Зотова до проектов мирового уровня. Они стали прорывом в технологическом, техническом и экологическом направлениях.
Многие разработки, применяемые сейчас в Арктике, прошли апробацию в сахалинских субарктических условиях. С приходом шельфовых проектов "Сахалин" Дальний Восток России получил дополнительные возможности для экономического роста, а Сахалинская область стала признанным центром нефтегазодобычи в стране и мире.
- На протяжении многих лет островной регион задает тренд в развитии отрасли, поэтому форум "Нефть и газ Сахалина" является важной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений, укрепления международной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества. В этом году в центре внимания будут вопросы развития энергетической отрасли Сахалина и Дальнего Востока в условиях ограничений, импортозамещение, реализация климатических проектов, - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Одной из ключевых тем форума станет технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. В течение трех дней эксперты обсудят перспективы Дальнего Востока в условиях разворота энергетических рынков, практических вызовов нефтегазовым проектам Сахалина. Большое внимание будет уделено развитию нефтесервисных услуг, сектору переработки нефти и газа, транспортно-логистическим проектам, кадровому потенциалу региона и реализации климатических инициатив.
В рамках Форума пройдут круглые столы, встречи "один на один" с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.
Темы форума:
- Развитие глубокой переработки нефти и газа в Сахалинской области;
- Локализация нефтегазовых сервисов в регионе;
- Сахалин как транспортно-логистический хаб Дальнего Востока;
- Усиление кадрового потенциала региона;
- Реализация стратегии низкоуглеродного развития;
- Технологические инновации на проектах Сахалина.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Сахалинской области и ПАО "Газпром". К сегодняшнему дню партнерами мероприятия уже стали компании "Ромона", "Серконс", "Газпром Банк", "Сахалиншельфсервис". Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
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