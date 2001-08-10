Предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-сахалинские предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией физкультурно-спортивной работы по месту проживания граждан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для этого юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям необходимо с 7 до 18 августа включительно подать заявку в департамент по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска (ул. Невельская, 31, каб. 9) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Работа ведется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы».
С более подробной информацией о предоставлении субсидии, условиями отбора и перечнем необходимых документов можно ознакомится на официальном сайте департамента по физической культуре и спорту https://sport.yuzhno-sakh.ru/node/18575..
Справки по телефону 312-598 (доб. 6).
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