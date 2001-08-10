Южно-сахалинским предпринимателям необходимо проверить сведения на сайте ФНС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам городского округа "Город Южно-Сахалинск" необходимо проверить наличие данных о своей компании в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Единый реестр субъектов МСП представляет собой открытую базу данных, с помощью которой можно убедиться, действительно ли хозяйствующий субъект относится к малым или средним предпринимателям.
За истекший период текущего года сведения о 1169 действующих юридических лицах и индивидуальных предпринимателях городского округа исключены из Единого реестра субъектов МСП, предположительно по причине несвоевременной сдачи налоговой отчетности за предшествующий календарный год (о среднесписочной численности работников и (или) позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности).
В случае отсутствия информации в Едином реестре субъектов МСП, наличия некорректных данных или исключения из категории малого и среднего предпринимательства предпринимателям Южно-Сахалинска необходимо оперативно направить обращение в Федеральную налоговую службу России в электронной форме по ссылке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
11:28 Сегодня В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
- 03:20 Сегодня Кондиционер сплит-система для дома и офиса
- 03:18 Сегодня Как Акмаль Мамарахимов меняет мир к лучшему своими добрыми делами
- 03:19 Сегодня Самый эффективный способ избавиться от клопов
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 Сегодня В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
09:37 21 Июля Парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переезжает на другое место
15:14 20 Июля У мертвых птиц в Долинском районе выявили птичий грипп типа "А"
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
Выбор редакции
- 15:24 Вчера Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
- 16:42 24 Июля Устранили сотни дефектов: как в Сахалинской области провели ямочный ремонт
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?