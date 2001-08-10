Южно-сахалинским предпринимателям необходимо проверить сведения на сайте ФНС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам городского округа "Город Южно-Сахалинск" необходимо проверить наличие данных о своей компании в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Единый реестр субъектов МСП представляет собой открытую базу данных, с помощью которой можно убедиться, действительно ли хозяйствующий субъект относится к малым или средним предпринимателям.

За истекший период текущего года сведения о 1169 действующих юридических лицах и индивидуальных предпринимателях городского округа исключены из Единого реестра субъектов МСП, предположительно по причине несвоевременной сдачи налоговой отчетности за предшествующий календарный год (о среднесписочной численности работников и (или) позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности).

В случае отсутствия информации в Едином реестре субъектов МСП, наличия некорректных данных или исключения из категории малого и среднего предпринимательства предпринимателям Южно-Сахалинска необходимо оперативно направить обращение в Федеральную налоговую службу России в электронной форме по ссылке.