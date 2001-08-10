Владивосток активно готовится к ВЭФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке ведется активная подготовка к восьмому Восточному экономическому форуму, который состоится с 10 по 13 сентября. Накануне в администрации города подготовку к форуму обсудили представители мэрии и Росконгресса. Заседание возглавил мэр Владивостока Константин Шестаков, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Так, сегодня в рамках подготовки к ВЭФ ведется благоустройство гостевого маршрута - это работы по озеленению, установке вазонов, а также поддержание санитарного состояния дорог и тротуаров, а также другие мероприятия эстетического характера, которые входят в перечень ежегодных плановых работ.
Также ведется мониторинг предприятий общественного питания. Как рассказал начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Александр Вициенко, на сегодняшний день в перечень вошли 28 объектов питания, которые рекомендованы к посещению участникам форума.
"В мае мы совместно со специалистами управления Роспотребнадзора провели встречу с представителями предприятий, оказывающих услуги общественного питания, где огласили итоги предварительных контрольных мероприятий. На сегодняшний день остался ряд замечаний, которые представители кафе и ресторанов должны устранить до начала августа", - отметил Вациенко.
Также внимание уделено и гостиницам. Так, на сегодняшний день определено 23 объекта, где смогут остановиться гости и участники ВЭФ. Этот процесс находится на контроле администрации города, специалистов Роспотребнадзора и Агентства по туризму Приморского края. Все несоответствия представителям гостиничного бизнеса необходимо устранить до начала августа.
Работа ведется и по подготовке Университетской набережной, где расположится улица Дальнего Востока. Также на центральных маршрутах города восстанавливают дорожную и инженерную инфраструктуры.
Напомним, VIII Восточный экономический форум состоится в столице Приморья на острове Русский. Мероприятие проводится в Приморье ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. Главная цель форума - содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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