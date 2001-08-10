В Сахалинской области наградили лучших экспортеров 2022 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине подвели итоги регионального этапа премии "Экспортер года". Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития.

- "Премия "Экспортёр года" проходит в Сахалинской области уже третий раз. Для нас это хорошая возможность отметить и поблагодарить предпринимателей за их труд и вклад в развитие региона. Мы гордимся товарами и услугами, которые производят и оказывают у нас и успешно реализуются не только на территории России, но и за рубежом", - отметил заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов.

Лучшей в номинации "Женщина-экспортер" стала компания ООО "Дрим". Звание "Экспортёр года в сфере услуг" завоевала компания ООО "Интра Сахалин". Награду "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" завоевало предприятие ООО "Промфлот".

Конкурс учрежден правительством Российской Федерации в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Данный этап является региональным, далее участники выйдут на окружной и федеральный уровни.

Центр поддержки экспорта создан на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства и оказывает более 20 услуг по тематике внешнеэкономической деятельности. Подробнее об услугах - на сайте export65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 3).