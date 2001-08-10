Юрий Трутнев остался доволен работой команды Валерия Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной регион с рабочим визитом посетил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он осмотрел новый аэровокзал, жилой комплекс «Уюн парк» и отправился на Итуруп. Полпред остался доволен работой команды губернатора и по достоинству оценил презентованные ему объекты.

Аэровокзал

Первой точкой визита Юрия Трутнева стал новый аэровокзал. Площадь объекта более 47 кв.м. Комплекс сможет обслуживать 5 млн человек в год и более тысячи пассажиров в час.

Вице-премьер назвал сахалинский аэровокзал замечательным и отметил, что в сложное время регионы ДФО модернизируют аэропорты и помогают создавать транспортную инфраструктуру высокого уровня для развития Дальнего Востока.

Возведение аэровокзала далось непросто. Специалистам пришлось переделывать проект и менять подрядную организацию. Несмотря на все сложности, после окончания всех проверок аэропорт откроет свои двери не только для местных жителей, но и для туристов со всей страны.

По словам политолога Алексея Дедюхина, аэровокзал — это не первый скандальный объект, который достался сахалинскому губернатору от предшественников. Кроме аэропорта, Валерий Лимаренко смог достроить и аквапарк «Аква Сити». Многие вообще не верили, что здания будут завершены. Но глава островного региона смог «развязать запутанные узлы» и добиться успеха, что, безусловно, добавляет баллов в копилку его команды.

Привлечение инвесторов

Полпред Юрий Трутнев также встретился с инвесторами. Они рассказали, с какими сложностями сталкиваются при работе. Кроме того, во время совещания стало ясно, в каких вопросах инвесторам нужна помощь и какие механизмы необходимо скорректировать.

В Сахалинской области активно поддерживают бизнес. С 2017 года в регионе функционируют Территории опережающего развития. Для их участников действуют различные налоговые льготы.

На сегодняшний день в регионе три ТОР и режим свободного порта Владивосток. Они объединили 103 резидента, которые в совокупности вложили более 57 млрд рублей и создали более 5 тыс рабочих мест.

Комфортное жилье

Еще одним объектом, который посетил Юрий Трутнев, стал новый жилой комплекс «Уюн парк». Уже осенью 2023 года там начнут сдавать первые объекты.

Представители правительства провели экскурсию для полпреда, показывая ему ход строительства жилищного комплекса. Юрий Трутнев оценил предусмотренные в ЖК школы и детский сад, а также наличие мест для магазинов и аптек. Он отметил, что сахалинцы будут иметь все необходимое на месте и им не придется ездить в другие районы города за продуктами или, например, в детский сад.

Вице-премьер также подчеркнул, что жилье должно быть доступным для всех. Одним из способов достижения этой цели могут стать налоговые льготы для застройщиков.

Отметим, что островной регион из года в год лидирует в Дальневосточном федеральном округе по темпам строительства жилья. Это удалось достичь благодаря активной работе губернатора Валерия Лимаренко по привлечению федеральных средств. Кроме того, Сахалинская область привлекает крупных федеральных застройщиков, например, таких, как группа «ПИК».

Развитие Итурупа

Полномочный представитель президента РФ в ДФО посетил и Итуруп, где провел совещание по привлечению инвестиций на остров.

На Курилах с 2017 года работает ТОР «Курилы». В ней принимают участие 6 резидентов с объемля инвестиций более 11 млрд рублей. За это время им удалось создать 2000 рабочих мест.

По поручению полпреда, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока будут усиливать работу по привлечению инвесторов, а также организуют бизнес-миссию на Курильские острова.

Также рассматривается вопрос о льготном финансировании проектов и субсидиях на доставку материалов и оборудования для их реализации.

Местные жители обращают внимание на различные возможности для предпринимателей на Курилах, которые пока еще не используются. Например, на Итурупе уникальная природа, но недостаточно развитая инфраструктура для привлечения туристов. Местная жительница и начальник ЕДДС Марина Кузьмина выразила свое мнение о том, что представителям бизнеса стоит задуматься о развитии туризма на острове.

Политконсультант, представитель РАПК в ДФО, эксперт центра ПРИСП Даниил Ермилов рассказал, что практически ни один визит Юрия Трутнева по регионам ДФО не обходилась без критики. Однако на этот раз все прошло успешно. Полпред готов поддержать все инициативы властей региона.

Благоустройство Южно-Сахалинска

Благодаря помощи региональных и федеральных властей муниципальное руководство успешно реализует масштабную программу по улучшению городской среды. Одним из наиболее заметных проектов в Южно-Сахалинске является набережная реки Рогатки, которую посетил вице-премьер.

Трутнев отметил впечатляющий масштаб проекта и похвалил городские власти за достигнутый прогресс. Отметим, что ранее в одной из его предыдущих поездок полпред выразил недовольство работой местных властей, что вызвало споры о силе позиций мэра Надсадина. Однако теперь, после положительных отзывов от вице-премьера, даже скептики вынуждены признать твердость позиций градоначальника и эффективность работы мэрии.

Критические замечания федеральных властей, если таковые были, теперь утратили актуальность благодаря успешной и внимательной работе администрации.