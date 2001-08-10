Юрий Трутнев назвал Курильские острова форпостом России, и призвал их более активно развивать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильске на острове Итуруп заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу функционирования преференциального режима на островах Курильской гряды.

На Курильских островах действуют два преференциальных режима. В 2017 году была создана ТОР "Курилы". За шесть лет было привлечено 8 резидентов с объёмом инвестиций 11,6 млрд рублей и созданием порядка 2 тыс. рабочих мест. Реализуются инвестиционные проекты в отраслях туризма, рыбопереработки, марикультуры и других. Резидентами уже вложено в экономику региона 7 млрд рублей, создана тысяча рабочих мест.

- В 2021 году Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным дано поручение создать максимально льготный преференциальный режим на Курильских островах. Принят соответствующий федеральный закон, внесены изменения в Налоговый кодекс. Инвесторы на 20 лет освобождены от налогов на прибыль, имущество, обнулены транспортные и земляные налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%, то есть в четыре раза ниже обычной ставки. Сам по себе механизм предоставления налоговых льгот упрощён: достаточно направить в налоговый орган соответствующее уведомление. Такие уведомления сегодня существуют от 14 компаний. Курилы - уникальные острова. Это форпост Российской Федерации. Развитие этих территорий должно быть более активным, - открыл совещание Юрий Трутнев.

С помощью преференциального режима на Курильских островах 14 компаний реализуют проекты с общим объёмом инвестиций порядка 1 млрд рублей. Основные виды деятельности участников нового режима: гостиничный бизнес и предоставление туристических услуг, обработка и утилизация отходов, имеющая важное значение для сохранения уникальной природы Курильских островов.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, в проработке КРДВ находится ещё 13 проектов с объёмом инвестиций более 18 млрд рублей. На Итурупе инвесторы планируют создать оздоровительный комплекс и построить биогазовые электростанции. На Кунашире - создать рыбоперерабатывающие заводы, а также фермы по выращиванию морского ежа. Ряд инвесторов рассматривает возможность вложения инвестиций в строительство гостиниц и развитие туристической инфраструктуры.

Ряд действующих проектов был представлен на совещании. Компания "Кунашир-Тур" вложила более 0,2 млрд рублей в проект и построила гостевой комплекс "KUNASHIR RESORT" на 22 номера на Кунашире. Ещё одну гостиницу планирует построить компания "Отель Кунашир". Инвестором проводятся проектные работы. Компания "Утари" приступила к проектным работам для строительства видового отеля на о. Итуруп.

Был представлен проект по созданию и дальнейшей эксплуатации системы обращения с ТКО в трёх муниципалитетах Курильских островов (Южно-Курильске, Северо-Курильске и на о. Итуруп). Инвестор заключил соответствующее концессионное соглашение с правительством Сахалинской области (концедент).

Обсуждалась возможность расширения ТОР "Курилы" на перспективные участки Курильских островов, снятие ограничения в Налоговом кодексе на возможность реализации представителями действующего бизнеса или аффилированных с ними лиц новых проектов в рамках преференциального режима на Курильских островах и распространения преференциального режима на Курильских островах на индивидуальных предпринимателей.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, КРДВ совместно с Сахалинской областью усилить работу по привлечению инвесторов, в частости в ближайшее время организовать бизнес-миссию на Курильские острова. Минвостокразвития России совместно с КРДВ для участников преференциального режима на Курильских островах поручено разработать специальную программу льготного финансирования инвестиционных проектов и представить предложения по субсидированию доставки материалов, оборудования, техники, транспортных средств для реализации проектов.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития России, КРДВ и руководству Сахалинской области представить предложения по развитию туристической отрасли и проектов в сфере рекреации, в частности, проработать вопрос по созданию на Курильских островах всероссийского детского оздоровительного лагеря.

- Курильские острова имеют все основания, чтобы быть такой сказкой, о которой люди мечтают и думают. Курильские острова уникальны. Но туристического продукта, где было бы прописано, какие достопримечательности можно посетить на Итурупе, Кунашире и других островах, какими туристическими программами можно воспользоваться, не существует. Все самое интересное, что сейчас могут предложить острова туристам, можно было бы собрать в комплексный продукт. Это важно не только для туристов из других территорий. Мы развиваем социальную инфраструктуру на Курилах: строим и ремонтируем школы, больницы, дороги. Но для повышения качества жизни жителей этого недостаточно. Человек должен понимать, где он может отдохнуть, какими достопримечательностями он может гордиться. На Курильских островах можно было бы, например, создать детский оздоровительный лагерь. Ребята будут долго вспоминать эту поездку, потому что здесь красиво, здесь необычно. Можно было бы сформировать сафари-парк, чтобы люди приезжали на машинах посмотреть на медведей. Есть ряд других предложений. Над этим надо поработать. Все необходимые условия для привлечения инвесторов в соответствии с поручением Председателя Правительства созданы, - сказал Юрий Трутнев.

Среди проектов, направленных на развитие туризма, обсуждалось создание военно-патриотического музея на острове Шумшу.

"Уверен в том, что это та страница истории страны, которую надо сохранить. Те бойцы, которые отбивали Шумшу, тоже достойны, чтобы о них помнили. Они сражались против армии, превосходящей в десятки раз, и победили", - подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, для реализации проектов в туристической сфере может быть применён механизм "Дальневосточной концессии".

- Дополнительно хотим сделать акцент на таких знаковых проектах и задействовать механизм "Дальневосточной концессии" для создания детских оздоровительных лагерей. Такие проекты уже реализуются в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Приморье. На Курилах создание такого комплекса будет иметь значение для всей России. Механизм "Дальневосточной концессии" может быть применен для создания военно-патриотического музея на острове Шумшу. Следуя пожеланиям инвесторов из таких отраслей, как рыбопереработка и туризм, будем вносить предложение о расширении территории опережающего развития на Курилах, чтобы большее количество земельных участков стали доступными для реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки, - отметил министр.

- Мы разработали генеральный план всех островов Курильских, который утверждён надлежащим образом министерством экономики. Это сделано, чтобы предложить инвесторам лоты, где они могут построить гостиницы, где они могут разместить производственные мощности по переработке рыбы, по разведению рыбы, по открытию бизнеса по аквакультуре. Уже часть территорий таким образом занята инвесторами. Но эту работу предстоит усилить. Юрий Петрович нам поручил в канун ВЭФа собрать здесь бизнес, который заинтересован в развитии своего бизнеса на Курильских островах. Надеемся, что бизнес сформулирует свои предложения инвестиционные, и тогда наш генеральный план будет насыщен предложениями, инвестиционными соглашениями по развитию бизнеса, - прокомментировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На совещании был представлен мастер-план Курильска. По итогам его рассмотрения, Юрий Трутнев поручил руководству Сахалинской области и администрации Курильска доработать мастер-план, добавив источники финансирования и сроки реализации проектов.