Делегация Сахалинской области наращивает сотрудничество с Алтайским краем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 26 по 29 июня этого года состоялся визит делегации Сахалинской области в Алтайский край. Бизнес-миссия региона была организована министерством экономического развития Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.

Межрегиональное взаимодействие успешно развивается в течение 20 лет на основе двустороннего Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В настоящее время Алтайский край – один из ведущих поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Сахалинскую область. В широком ассортименте поступает мука, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мед и другие товары. Также, в область регулярно поступает оборудование алтайских производителей для нужд энергетики и коммунального хозяйства.

В состав островной делегации вошли представители областных министерств экономического развития, сельского хозяйства и торговли, ЖКХ, культуры; регионального отделения «Деловая Россия», а также бизнес круги региона: руководители торговых предприятий ООО «Лидер», ИП Нечаев А.Н., ИП Вешка А.Н., ООО «Невельский АгроСнаб»; компании, работающие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - ООО «Ситиматик Сахалин Центр» и ООО «Айленд Дженерал Сервисес»; представители отрасли цифровых технологий - ООО «СпинРум» и ООО «Технолэнд».

В ходе проведения тематических «круглых столов» в формате В2В состоялись переговоры с руководителями ведущих предприятий и компаний Алтайского края на тему взаимодействия государственного и частного секторов при реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных президентом Владимиром Путиным.

На «круглом столе», посвященном сотрудничеству в продовольственной сфере, сахалинские предприниматели обсудили возможности расширения поставок: мукомольно-крупяной продукции, макаронных изделий, растительных масел, меда, фитопродукции и напитков. Заключено соглашение между ИП Вешка А.Н. и одним из крупнейших товаропроизводителей ООО «МК «Роса» на оптовые поставки крупяной продукции. В перспективе планируется заключить более 10 новых соглашений.

Обсуждались вопросы применения современных IT-технологий в аграрном секторе. С Алтайским государственным аграрным университетом будет подписано соглашение о применении технических решений и дальнейшем обучении специалистов.

При содействии Правительства Алтайского края с целью обмена опытом организовано посещение ведущих предприятий: Барнаульского пивоваренного завода, Центра компетенции по цифровизации сельского хозяйства Алтайского края, ООО «Павловский ДОК», ООО «Котельный завод «Промкотлоснаб». Продукция этого завода (котлы на отработанном масле) рассматриваются в качестве альтернативы по использованию отходов на Курильских островах.

В рамках деловой программы делегация приняла участие в Межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля - 2023», где предприятия пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края представили широкий ассортимент собственной продукции.

Отдельным блоком деловой программы стало сотрудничество в сфере культурных обменов. Сахалинское министерство культуры и архивного дела предложило наладить взаимодействие в рамках музейно-выставочного обмена между двумя регионами.

Выставочные проекты, в которых заинтересован Сахалин: «Народы Алтайского края», «Кочевники. Покорители пространств и времён», «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда», «Роберт Рождественский», «Литература и искусство Алтайского края», «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество».

В свою очередь, Сахалин также готов предложить ряд выставочных проектов. Такие как: «Окончание Второй Мировой войны на островах», «Древние культуры и коренные народы», «Человек и Сахалин глазами Чехова», «Острова в океане. Живопись о Сахалине», Миф коренных народов Севера Сахалина» и многие другие.

Члены островной делегации дали высокую оценку состоявшейся бизнес-миссии. Как отметил директор ООО «Лидер» Василий Шатунов визит заложил хорошие основы для расширения межрегионального взаимодействия, а достигнутые договоренности позволят реализовать успешные проекты в будущем.