Юрий Трутнев встретился с инвесторами Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с инвесторами, планирующими реализовать инвестиционные проекты на территории Сахалина и Курильских островов, и с действующими резидентами ТОР "Горный воздух" и свободного порта Владивосток.

"Инвестиционная привлекательность создаёт основу для развития любой территории. Мы стараемся, чтобы Дальний Восток был максимально инвестиционно привлекательной территорией России. Выполняя поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы осуществляем работу по поддержке инвесторов, созданию новых территорий опережающего развития, привлечению резидентов. На территории Сахалинской области действуют три ТОР и режим Свободного порта Владивосток, проекты реализуют 103 резидента. Объём осуществлённых инвестиций составляет 57 млрд рублей, создано более 5 тыс. рабочих мест. Введено в эксплуатацию 29 проектов. Работа по привлечению инвесторов продолжается", - открыл совещание Юрий Трутнев.

О привлечении инвесторов на сахалинские территории опережающего развития доложил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. "За истекший период 2023 года прирост составил 9% - около 10 млрд рублей. Дополнительно с проектами, которые сейчас находятся на стадии подписания соглашения, - это ещё почти 29 млрд рублей. Вместе с ними прирост за 7 месяцев составит +33%", - сказал он.

По его словам, на предпроектной стадии для запуска на ТОР находится ряд проектов. Компания "Сахалинский Цемент" намерена построить завод производительностью 700 тыс. тонн в год. Для проекта расширили ТОР, инвестор получил статус резидента. Строительство предприятия начнётся в следующем году.

На этой неделе будет подписана финальная редакция обязывающего соглашения на ТОР "Южная" с компанией "Многофункциональный грузовой район". Инвестор планирует создать в Поронайске крупный портовый комплекс мощностью до 15 млн тонн грузов в год.

Компания "Мантера-Сахалин" подала заявку на реализацию первого этапа проекта по строительству новых трасс "Горного воздуха" протяженностью 45 км.

В июне получила статус резидента ТОР "Горный воздух" компания "Союз", которая в июле приступит к строительству новой гостиницы на 299 номеров.

В июле на набсовете ТОР "Южная" будет рассмотрена конкурсная документация для запуска "Дальневосточного квартала" в Корсакове. Для этого ТОР была расширена на 77 гектаров. В рамках проекта планируется строительство жилья площадью 460 тыс. квадратных метров.

На совещании были представлены проекты по ключевым отраслям экономики Сахалинской области: рыбной отрасли, угольной промышленности, туризму и рекреации. Новые инвестиционные проекты, представленные на совещании, позволят увеличить инвестиционный портфель Сахалинской области на более, чем 60 млрд рублей. Фактически, за 2023 год КРДВ может удвоить накопленный объём инвестиционного портфеля.

Для поддержки рыбной отрасли создан механизм "квоты в обмен на инвестиции". В результате первого этапа инвестквот в области уже построено четыре береговых рыбоперерабатывающих завода общей мощностью более 1,5 тыс. тонн в сутки, в которые вложено 5,2 млрд рублей. Строятся три промысловых судна на сумму около 5 млрд рублей (из них два - краболовы). Кроме того, в марте 2022 года заработал новый преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. 14 компаний уже воспользовались имеющимися преференциями.

Группа компаний "Антей" представила проект по созданию объектов хранения и торговли рыбной продукции на территории порта Корсаков. Свой проект инвестор планирует реализовать в рамках ТОР. Проект предполагает создание двух комплексов для хранения живых водных биологических ресурсов, холодильных складов для хранения рыбопродукции и рыбного рынка на территории Южно-Сахалинска.

АО УК "Дальневосточный рыбак" в качестве резидента ТОР создаёт рыбоперерабатывающий комплекс "Островной" на Шикотане. Введены в эксплуатацию пелагический завод и в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции" завод по переработке рыбы малой мощности. Проведена реконструкция жестяно-баночной фабрики. Построен жилой дом (16 квартир) и мотель (34-местный). На стадии строительства находятся три рыбодобывающих судна.

ООО "ВГК Транспортные системы", резидент свободного порта, создает современный высокопроизводительный магистральный угольный конвейер для транспортировки полезного ископаемого. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы (построено 23 км), завершено строительство электроподстанций "Конвейерная-1" и "Майская-1".

АО "КРОКУС" завершило разработку проекта геологоразведочных работ для участка недр "Юбилейный" Константиновского буроугольного месторождения. После государственной экспертизы проекта компания приступит к проведению геологоразведки на месторождении.

ООО "Горняк-1" представило планы по строительству угольного разреза на Адо-Тымовской угленосной площади.

Руководство ООО "Группа Отелей Легенда" рассказало о проекте по созданию многофункционального комплекса, реконструкции гостиницы и бизнес-центра "Пасифик Плаза", а также строительству жилого района. Масштабный проект предполагается реализовать с помощью возможностей ТОР.

Компания "Айлэнд Дженерал Сервисес" представила проект по созданию многофункционального логистического центра, расположенного на перекрестке дорог, соединяющих Корсаковский, Анивский, Холмский, Невельский районы. Компания подала заявку на получение статуса резидента ТОР.

Компания "Юматекс" приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству верфи по производству композитных судов для рекреационного и коммерческого (грузопассажирские, рыбный промысел) направлений. Инвестор намерен реализовать проект с помощью преференциального режима ТОР. Уже выбраны участки для строительства в городе Корсакове. Подготовлены требования и техническое задание на строительство инфраструктуры.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и КРДВ оказать содействие и необходимую поддержку предпринимателям для успешной реализации их инвестиционных проектов.

В ходе поездки вице-премьер проверил реализацию проектов действующих резидентов ТОР "Горный воздух", осмотрел площадки резидентов "ЛиИс", "Грушевый сад - 8" и "ХИЛЛ ТОП", на которых создаются кафе, фуд-холл и гостиница.

"Уверен в том, что развитие "Горного воздуха" создаёт системные условия для повышения привлекательности Сахалина как территории", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Всего инвесторы в рамках ТОР "Горный воздух" реализуют 31 проект в сфере туризма, рекреации и услуг, шесть проектов введены в работу. Резиденты запустили ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, учебно-тренировочный центр, гостиницы, торгово-развлекательный центр и административно-деловое здание. Новые объекты делают Сахалин более привлекательным для туристов, формируют условия для комфортной жизни людей, привлечения новых инвесторов. В экономику региона инвестировано около 14 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест.