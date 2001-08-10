В Южно-Сахалинске обсудили развитие единой дальневосточной авиакомпании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведение результатов деятельности единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" в 2022 году и актуальные вопросы её развития обсудили в Южно-Сахалинске на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в январе 2020 года, - открыл совещание Юрий Трутнев. - Её цель - обеспечение связанности городов Дальнего Востока, повышение доступности населённых пунктов больших и малых. Работа за два года проведена серьёзная, сформирована система управления авиакомпанией. Но самое главное - увеличивается количество маршрутов и число пассажиров "Авроры". Сегодня мы собрались, чтобы послушать предложения по работе авиакомпании, понять, как повысить авиационную доступность Дальнего Востока.

Авиационная доступность в регионах Дальневосточного федерального округа играет важную роль в обеспечении транспортных потребностей населения, экономического развития, связанности территорий и затрагивает вопросы развития воздушного флота и инфраструктуры. Благодаря программе социально значимых перевозок авиаперелёты между регионами ДФО стали удобнее. Крупнейшие города Забайкалья - Чита и Улан-Удэ, связаны регулярными рейсами с Владивостоком и Хабаровском. Небольшие населённые пункты, ещё недавно почти недоступные для путешествий, - г. Северо-Курильск на острове Парамушир и п. Хужир на острове Ольхон - в 2022 году стали связаны с крупными аэропортами ежедневными регулярными авиарейсами. Раньше, чтобы попасть из Анадыря на Чукотке на соседнюю Камчатку требовалось 2 суток для перелёта через Москву и не менее 75 тыс. рублей. Сегодня есть прямой авиамаршрут Анадырь - Петропавловск-Камчатский - перелет немногим более 4 часов, билет стоит 7,5 тыс. рублей.

Единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора" сформирована маршрутная сеть, состоящая из 535 маршрутов. В 2022 году авиакомпанией по 386 маршрутам перевезено 2,240 млн пассажиров. В том числе в прошлом году по 34 социально значимым маршрутам перевезено 361 тыс. пассажиров (+44% к плану), выполнено 8149 рейса. На эти цели было выделено 5,9 млрд рублей. Тарифы в одном направлении по маршрутам составляют от 1 035 до 10 670 рублей.

"На сегодня маршрутная сеть единой дальневосточной авиакомпании охватывает 262 населённых пункта, большинство из которых являются труднодоступными. Увеличено число маршрутов. По этим показателям маршрутная сеть авиакомпании является самой большой и сложной в России", - отметил в своём докладе генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.

В этом году по 34 социально значимым маршрутам планируется перевезти не менее 365 тыс. пассажиров. Ведётся работа по открытию новых маршрутов. Уже перевезено 160 тыс. человек (+30% к 2022), выполнено 3250 рейсов, загрузка составляет более 70%, полеты в настоящее время выполняются по 33 маршрутам.

Правительством России принято постановление, которым утверждены правила предоставления субсидий единой дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета на осуществление перевозок по социально значимым межрегиональным маршрутам ДФО. В 2023-2025 гг. на эти цели предусмотрено 17,8 млрд рублей (2023 - 5,98 млрд рублей, 2024 - 5,9 млрд рублей, 2025 - 5,9 млрд рублей).

В настоящее время флот единой дальневосточной авиакомпании включает 147 воздушных судов 17 разных типов. Стратегией "Авроры" предусмотрена специализация входящих в неё региональных авиакомпаний, обновление и унификация флота, в результате которой флот будет включать 6 типов воздушных судов.

Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Минтрансом России и лизинговой компанией разобраться с ростом цен, заложенных на создание самолёта "Байкал".

"Есть вопросы, связанные со строительством нового самолёта для внутренних линий. Мы поддерживали создание самолёта "Байкал". Но строительство самолёта стало расти в цене. Я попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией разбираться в причинах удорожания. Нам надо строить самолёты так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, чтобы стоимость перевозок тоже была для людей посильной и нормальной", - сказал он.