Валерий Лимаренко: "Корсаковский порт – ключ к развитию промышленности на Сахалине"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопрос инвестиционной привлекательности островного региона затронули во время пресс-подхода заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
- Вы вместе с нами видите, что Южно-Сахалинск развивается. С точки зрения формальных требований к инвестиционному режиму, на Сахалине показатели - одни из лучших. Четвертое место по России. Конечно, окончательным критерием является, сколько инвестиций пришло. В этом отношении Сахалину точно есть, куда расти, - отметил Юрий Трутнев.
Глава региона назвал ключом к экономическому развитию Сахалинской области модернизацию Корсаковского порта.
- Уже в этом году мы приступим к развертыванию строительных работ. Есть амбициозный план - завершить первый этап в 2025 году, второй этап - в 2027-ом. Предстоит провести дноуглубление, сделать порт-убежище, построить инфраструктуру по добыче, хранению и переработке рыбы. Основная команда инвесторов сформирована. Ожидаем положительное заключение экспертизы по гидротехническим сооружениям будущего порта до 7 августа, - рассказал Валерий Лимаренко.
Отметим, в прошлом году Сахалинская область достигла рекордной отметки по объему инвестиций - 270 млрд рублей. Еще одно из достижений - 60 процентов финансовых вложений было направлено в несырьевой сектор.
- Юрий Петрович нацелил на увеличение объема инвестиций. В этом году мы намерены привлечь 290 млрд рублей. Раньше на Сахалине никогда таких показателей не было, - добавил губернатор. - С учетом того, что полностью возобновилась добыча по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", мы рассчитываем, что восстановятся инвестиционные потоки и в сырьевой зоне. Это будет еще одна точка роста.
Перспективы для привлечения инвесторов на острова дают также индустриальные парки. В этом году в Южно-Сахалинске должны завершить строительство агропромышленного парка, в котором будут созданы мощности для хранения и переработки сельхозпродукции. В следующем году планируется сдать нефтегазовый индустриальный парк, где будут локализованы сервисы по обслуживанию проектов. Кроме того, есть планы по созданию технопарка по переработке леса. По словам главы региона, технопарки создают хорошую базу для промышленного и социального развития Сахалинской области.
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