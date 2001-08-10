За полгода 80 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом году ключи от новых квартир уже получили 80 семей, в их числе Людмила Космачева.
- Раньше мы жили в Лиственничном в доме барачного типа, он признан аварийным. Я прожила там 48 лет, конечно по сравнению с жильем, которое было - здесь очень просторно. Я довольна, квартира готова к новоселью: просто заходи и живи, не нужно делать ремонт, чисто и красиво, - поделилась Людмила Космачева. - В администрации города к нам относятся с большим вниманием, помогают оформлять документы, сейчас мы завершаем процесс переселения.
Отметим, работа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья является одним из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Программа реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона.
Людмила Эдуардовна уже начинает обживать новую квартиру перевозить вещи. Первым делом заказали прихожую и ждут ее установки. Квартира размещена на втором этаже, для женщины это также плюс, что удобно передвигаться, если вдруг по какой-то причине не будет работать лифт.
Квартира располагается в новостройке на ул. Смирнова, как отмечает женщина - это центр города, рядом работают дети и учатся внуки - теперь они смогут чаще видеться. В помещениях сделан косметический ремонт, установлена сантехника, современные стеклопакеты с москитными сетками и другие мелочи для комфорта.
Уточним, переселение граждан, проживающих в аварийных домах, осуществляется несколькими способами. В дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков, также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения в нем ремонта.
В этом году в планах муниципалитета расселить 7140 квадратных метров жилья. Новоселье отпразднуют как минимум 154 семьи. На сегодняшний день расселено 3859,8 квадратных метров.
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