Тихоокеанское
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4 Июля 2023
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15:06, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

За полгода 80 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения

За полгода 80 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом году ключи от новых квартир уже получили 80 семей, в их числе Людмила Космачева.

- Раньше мы жили в Лиственничном в доме барачного типа, он признан аварийным. Я прожила там 48 лет, конечно по сравнению с жильем, которое было  - здесь очень просторно. Я довольна, квартира готова к новоселью: просто заходи и живи, не нужно делать ремонт, чисто и красиво, -  поделилась Людмила Космачева. - В администрации города к нам относятся с большим вниманием, помогают оформлять документы, сейчас мы завершаем процесс переселения.

Отметим, работа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья  является одним из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Программа реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона.

Людмила Эдуардовна уже начинает обживать новую квартиру перевозить вещи. Первым делом заказали прихожую и ждут ее установки. Квартира размещена на втором этаже, для женщины это также плюс, что удобно передвигаться, если вдруг по какой-то причине не будет работать лифт.

Квартира располагается в новостройке на ул. Смирнова, как отмечает женщина - это центр города, рядом работают дети и учатся внуки - теперь они смогут чаще видеться.  В помещениях сделан косметический ремонт, установлена сантехника, современные стеклопакеты с москитными сетками и  другие мелочи для комфорта.

Уточним, переселение граждан, проживающих в аварийных домах, осуществляется несколькими способами. В дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков, также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения в нем ремонта.

В этом году в планах муниципалитета расселить 7140 квадратных метров жилья. Новоселье отпразднуют как минимум 154 семьи. На сегодняшний день расселено 3859,8 квадратных метров.

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