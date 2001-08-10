Первую очередь «Уюн парка» должны сдать уже осенью 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко вместе с мэром Сергеем Надсадиным проверил ход строительства жилого квартала «Уюн парк» в северной части Южно-Сахалинска. Жителями нового комплекса площадью 300 тысяч квадратных метров в перспективе станут более 10 тысяч человек. На сегодня в высокой степени готовности – три дома по 17 этажей.

Дорога от «Уюн парка» до центра на машине занимает около 15 минут. Территория жилого квартала спроектирована по принципу многоуровневого ландшафта. Архитекторы учли особенности рельефа, чтобы создать органичное и удобное пространство для жизни. Рядом проходят пешеходные маршруты к водопадам и сопкам, внутри комплекса обустроят места для отдыха и прогулок, спортивные и детские площадки. На первых этажах жилых домов предусмотрены площади под магазины и кафе.

Новый микрорайон будет обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Здесь возведут школу на 1800 мест, а также три детских сада, где будут получать дошкольное образование почти тысяча ребят.

– Проектная документация на один из детских садов и школу уже разработана. После положительного заключения экспертизы приступим к строительству. Что касается жилых домов, то уже в сентябре – октябре планируем передать новоселам ключи в рамках первой очереди, – рассказал управляющий директор компании –подрядчика – ПАО «ПИК-СЗ» – Владимир Калина.

Сейчас на строительной площадке полностью возведены три 17-тиэтажных дома. В них выполняется отделка помещений. Строители возводят следующие очереди жилых корпусов – это еще восемь домов по 17 этажей. В этом году планируется завершить основные работы в шести из них.

– По соглашению с ДОМ.РФ в «Уюн парке» будет более 1300 арендных квартир для востребованных в нашем регионе специалистов, – отметил Валерий Лимаренко. – Благодаря государственной поддержке ежемесячный платеж за съем жилья для них будет составлять одну треть от обычной стоимости аренды в областном центре. Также в новом жилом квартале молодые семьи будут приобретать собственные «квадраты» по льготным ипотечным программам. Стоимость квадратного метра здесь будет ниже, чем среднерыночная по Южно-Сахалинску. Это очень важно, ведь квартирный вопрос один из основных для любой семьи. Сегодня проверил ход работ и убедился, что подрядчик работает качественно и в соответствии с графиком. Нам удалось привлечь одного из крупнейших застройщиков в России, что, несомненно, повышает конкуренцию на строительном рынке в островной области и стимулирует другие компании держать марку.

Для обеспечения «Уюн парка» инженерной и транспортной инфраструктурой использовали механизм инфраструктурных облигаций – льготных бюджетных займов. С их помощью в микрорайоне строятся объекты электро- и теплоснабжения. А создание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется по концессии «Росводоканала». Сформирована также сеть временных автодорог, которая дает возможность для возведения всех очередей жилого квартала.

– Жилая застройка северной части города идет в рамках недавно принятого генерального плана Южно-Сахалинска. Мы обсуждали его вместе с неравнодушными жителями, а потом сбалансировали все предложения вместе с профессионалами, чтобы сделать наш город еще более гармоничным. Безусловно, самое главное – это комфорт жителей. А для этого необходимы современное жилье, социальная инфраструктура, транспортная доступность, – сказал Сергей Надсадин.

Отметим, Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Больше половины из этого объема вводится в Южно-Сахалинске. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.