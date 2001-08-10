Стартовали подготовительные работы к строительству кампуса мирового уровня «СахалинTech»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разрешение на начало строительства кампуса «СахалинTech» было получено 26 июня, что позволило подрядчику приступить к подготовке площадки. Сейчас на месте бывшего Дома офицеров готовятся к установке временного ограждения и демонтажу всех оставшихся покрытий. К активной фазе работ должны приступить в августе. В новом кампусе Сахалинского государственного университета самым востребованным специальностям будут обучаться порядка 1500 студентов.

Ход работ по подготовке стройплощадки проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко. Как доложил главе региона представитель компании-подрядчика Николай Артемов, на следующей неделе начнут с демонтажа существующего ограждения и устройства свай для нового. Сначала будут натянуты баннеры, затем их сменят на панели с изображениями будущего кампуса мирового уровня. Новое ограждением по периметру улиц Комсомольской, Музейной, Антона Буюклы и Коммунистического проспекта станет украшением города.

– Мы начинаем воплощать в жизнь один из самых амбициозных и важных проектов для сахалинцев и курильчан. Сейчас большинство наших талантливых выпускников уезжают получать высшее образование за пределы островной области и зачастую не возвращаются домой. Наш регион и наша молодежь достойны лучшего вуза. И дело не только в современном, красивом и комфортном здании, но и в сильнейшем преподавательском составе и хорошей материально-технической базе. Все это тоже задачи, которые предстоит решить в ближайшие несколько лет. Наш островной вуз должен стать конкурентоспособным, подстегнуть образовательную систему всего региона и дать импульс развития науки, – отметил Валерий Лимаренко.

Новые корпуса Сахалинского университета смогут вместить порядка 1500 студентов. Будет привлечено более 250 человек профессорско-преподавательского состава, лаборантов, техников и административных сотрудников.

Помимо лабораторий и учебных классов, научно-образовательный центр будет включать в себя множество пространств не только для обучения, но и для различных мероприятий. Так, технопарк откроет двери для стартапов, а оранжерея станет местом для публичных выступлений. Археологический музей библиотека будут интересны посетителям всех возрастов. В общественных пространствах можно будет проводить встречи и дискуссии, а спортивные залы будут доступны для занятий физической культурой. В кафе же студенты, преподаватели и просто жители города смогут встретиться и обсудить свои идеи.

– Строительство кампуса «СахалинTech» – это важный этап в развитии образования на островах. Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечить доступность высшего образования для всех желающих. Мы будем готовить квалифицированных специалистов, которые будут способствовать развитию экономики региона и улучшению качества жизни. Образовательный кластер, который мы создадим, станет центром научных исследований и инноваций, где студенты и преподаватели смогут работать над проектами, которые принесут пользу обществу, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

В ближайшее время начнется строительство и студенческого городка – площадка на проспекте Победы уже подготовлена. В городке будут созданы современные общежития, оснащенные всем необходимым для комфортного проживания, а также инфраструктура для обучения, отдыха и занятий спортом. Таким образом, студенты смогут не только получать качественное образование, но и жить в условиях, способствующих личностному развитию и самореализации.

Ввести передовой кампус Сахалинского университета должны в 2026 году.