Первая крупная овцеферма появилась на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Елена Гололобова – первый фермер, занимающийся массовым разведением овец и баранов на острове. Свою деятельность начала в прошлом году, на сегодняшний день в её хозяйстве уже более 200 голов. Содействие в обучении и составлении документации девушке оказывает Центр сельхозкооперации.
- Идея пришла спонтанно. Хотелось отвлечься от офисной работы и заниматься чем-то интересным. Решила посвятить себя животноводству, – поделилась фермер. – За помощью пришла в наш центр сельхозкооперации и поддержки фермеров, где меня встретили дружелюбно, идею приняли «на ура!». Подсказали с чего начать, оказали помощь в оформлении документов. На данный момент ведётся работа получения субсидии на возмещение затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования. В дальнейшем планируем получить субсидию на возмещение затрат на приобретение кормов.
Пока Елена занимается развитием фермы на собственные средства, но при содействии Центра сельхозкооперации рассчитывает воспользоваться региональными мерами господдержки в виде грандов и субсидий.
Центр Сельхозкооперации продолжает активно помогать девушке. В этом году помогаем и уже практически помогли заключить соглашение с министерством сельского хозяйства, - комментирует руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова. - Возможность получить субсидии на приобретение оборудования и техники рассматривает наша глава фермерского хозяйства. В частности, крематор у них приобретён, а убойный пункт ещё нет. Сейчас они выделяют площадку для размещения убойного цеха. И в дальнейшем приобретение самого убойного цеха.
Напомним, в региональном Центре развития сельхозкооперации аграриям помогают с оформлением документов для получения финансовой господдержки, решением земельных вопросов и проводят обучение по актуальным тематикам. Все услуги бесплатные благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее – на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).
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