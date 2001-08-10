На Сахалине завершили строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возведение важнейшего для островного региона транспортного объекта полностью завершено. Открытие аэровокзала ожидается в ближайшее время, когда будут получены положительные заключения контролирующих и надзорных органов. Комплекс позволит с комфортом обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год – это в пять раз больше, чем сейчас. Объект посетил губернатор Валерий Лимаренко.

Сейчас в аэровокзале происходит настройка электронных систем, в тестовом режиме запущены табло, экраны и досмотровое оборудование, подготавливаются торговые точки, кафе и рестораны.

– Сегодня я осмотрел практически все помещения аэропорта. Могу сказать, что масштабы проделанной впечатлят даже самых опытных путешественников. Очень комфортно, технологично и уютно. Запуск объекта станет большим праздником для всех сахалинцев и курильчан. Ведь авиация для нас – самый удобный и быстрый способ связи с материком. Кроме того, новый аэропорт будет мощным катализатором привлечения инвестиций, развития туризма и улучшения связей с другими регионами и странами, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

– Наш аэровокзал лучший на Дальнем Востоке, самый вместительный. Площадь объекта – более 47 тысяч квадратных метров. Пропускная способность – 1600 пассажиров в час. В год он способен обслужить до 5 миллионов человек. Аэропорт возведен с огромным запасом на долгие годы. Наша главная задача на ближайшее время – сделать его максимально уютным и доброжелательным к пассажирам, – рассказал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Шубейко.

В новом аэровокзале предусмотрели 26 стоек регистрации, просторные и комфортные зоны ожидания вылета с розетками для мобильных устройств возле кресел. Самая технологичная на Дальнем Востоке система обработки багажа имеет протяженность более 1 километра.

Инвестор, который в 2021 году выиграл открытый конкурс на право достройки аэропорта, усовершенствовал проект для увеличения пропускной способности. Благодаря перепланировке внутренних галерей появилась возможность принимать вдвое больше пассажиров, чем планировалось изначально. Предусмотрели 11 выходов на посадку вместо 7, 50 кабин паспортного контроля вместо 14, 8 пунктов досмотра вместо 6.

Преобразилась также архитектурная концепция прилегающей площади. С высоты птичьего полета она будет напоминать побережье морского залива с кромкой прибоя. Помимо эстетической функции, такое планировочное решение позволит оптимально распределить транспортные и пешеходные потоки, а также обеспечит максимальную ветровую защиту пассажиров.

Отметим, сегодня в Южно-Сахалинске также развернуто строительство новой взлётно-посадочной полосы. Она обеспечит прием всех типов воздушных судов. В результате повышения категории аэродрома будут снижены эксплуатационные метеоминимумы, что приведет к повышению регулярности рейсов, следовательно, увеличит пассажиропоток.