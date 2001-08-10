Всё больше жителей Владимировки подключаются к газу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После запуска второго пускового комплекса сетей газораспределения в районе Владимировки возможность для подключения получили еще порядка 300 абонентов на ул. Достоевского, ул. Проточной, ул. Овражной, ул. им. Александра Матросова, ул. Сахалинской, ул. Гоголя, ул. Профсоюзной, ул. Связи, а также на переулках Грузинском, Ровном, Белорусском и др.
Подчеркнем, одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме).
Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа. Перечень домов для газификации размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2575 .
Одним из первых, кто уже перешел на экологичное топливо, стал житель ул. Гоголя Владимир Секриер.
- Вопрос решился достаточно быстро. Обратились в администрацию города. Там отреагировали оперативно - проверили все оборудование и, после одобрения комиссии, сейчас свободно пользуемся газом. В доме теперь работает газовая система отопления. Это намного удобнее и экономичнее, - поделился мужчина.
Газификация городского округа - приоритетное направление работы администрации города и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы выполняются при поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома https://gazdv.ru/, единого оператора газификации https://connectgas.ru/ либо через портал Госуслуг.
Кроме того, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При необходимости сотрудники разъяснят алгоритм газификации, а также расскажут, как оформить заявку на компенсационную выплату.
Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773.
Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Газификация Южно-Сахалинска продолжается. В ближайшее время во Владимировке планируется ввести в эксплуатацию 3-й и 4-й пусковые комплексы.
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