В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На очередном совещании проектного офиса рассмотрели ряд проектов, направленных на оптимизацию самого широкого круга задач, выполняемых структурными подразделениями и подведомственными учреждениями муниципалитета.
Так, департамент по работе с обращениями и сообщениями граждан усовершенствовал механизм подачи обращений в электронном виде, что позволило не только значительно сократить сроки предоставления ответа, но и исключить какие-либо ошибки. Это стало возможным благодаря интеграции единой системы идентификации и аутентификации. Таким образом горожанам больше не нужно подтверждать свой адрес электронной почты или вручную вводить необходимые данные — процесс автоматизирован через госуслуги.
Проект МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» направлен на оптимизацию процесса подготовки документов для получения субсидии владельцами личных подсобных хозяйств на содержание коров молочных пород.
- Ранее владельцам ЛПХ предстояло пройти достаточно утомительный процесс согласований, ездить на дальние расстояния по разным инстанциям, собирать документы. Теперь им достаточно дать свое электронное подтверждение выписки. И, по завершении процесса, просто приехать в департамент и забрать готовый пакет документов, - рассказала старший инспектор отдела по управлению селом Дальнее Елена Гниденко.
Руководство МУП «ЖЭУ-10» представило проект по оптимизации процессов составления актов осмотра МКД, которые дважды в год обязаны проводить управляющие компании для составления планов мероприятий различных работ таких, как выполнение текущего ремонта, например. За счет применения инструментов бережливых технологий время на мероприятия по осмотру одного МКД и составлению актов сократилось с 89 до 15 минут. Также разработанная программа позволила минимизировать возникновение ошибок.
Благодаря внедрению проектов в работу спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, удалось значительно упростить процессы проведения и организации физкультурно-спортивных мероприятий. Кроме этого, для удобства спортсменов составлен алгоритм действий для их выезда на соревнования, а также оптимизирован процесс предоставления услуг спортшколы за счет исключения бумажного документооборота. Теперь оформить все необходимые документы можно электронно.
Внедрение бережливых технологий в муниципалитете продолжается. Работа ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом. Этот инструмент позволяет снижать временные, трудовые и финансовые потери и улучшать качество предоставления гражданам муниципальных услуг.
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