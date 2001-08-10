Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу с Клубом предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники обсудили вопросы формирования благоприятного делового климата, взаимодействия бизнеса и власти, расширение взаимодействия с регионами-партнерами, а также выход на международную арену.

Клуб предпринимателей функционирует как сообщество для обмена опытом и обсуждения актуальной повестки. Это и преодоление административных барьеров, и меры государственной поддержки бизнеса. Эффективную работу муниципалитета и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина отметил президент Клуба Денис Молодцов.

– Меры поддержки малого и среднего бизнеса есть во многих городах, но важно, как именно они реализуются, как власть помогает внедрить их в жизнь. Администрация Южно-Сахалинска и мэр заинтересованы помогать бизнесу, поддерживать конструктивный диалог с предпринимателями. Когда бизнес чувствует себя комфортно — растут налоговые поступления в бюджет, а это - залог стабильного развития города, – сказал Денис Молодцов.

Участники встречи также отметили, что опыт и наработки Южно-Сахалинска могут транслироваться и в других городах и регионах, тем более, что у областного центра есть все возможности для развития межмуниципального и международного сотрудничества.

Напомним, в начале июня Сергей Надсадин избран вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Укреплению позиций Южно-Сахалинска как одного из центров интеграции в Азиатско-Тихоокеанской регионе также способствовало участие делегации муниципалитета в 32-й Харбинской торгово-экономической выставке, где были обозначены перспективы сотрудничества с Китаем по самым разным вопросам. Еще одним важным событием в мае этого года стала бизнес -миссия администрации Южно-Сахалинска в республику Беларусь и заключение ряда договоренностей о торговом взаимодействии.

В ходе мероприятия Сергей Надсадин подчеркнул, что росту экономического потенциала Южно-Сахалинска во многом способствует активное развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в городе зарегистрировано почти 14 тысяч субъектов. Работает более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также более 5 с половиной тысяч малых и средних предприятий. Около 7 тысяч человек зарегистрированы как самозанятые.

– В администрации города сформирована сильная профессиональная команда. Это и департамент экономического развития города, и другие подразделения. Со многими коллегами мы работаем уже очень давно и добиваемся качественных и достойных результатов. В национальном рейтинге государственно-частного партнерства город занимает первое место по стране. На протяжении последнего десятилетия уверенно укрепляем позиции в рейтинге прозрачности закупок. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес города развивался, расширял сотрудничество с другими регионами и странами, перенимая лучшие практики и технологии. И, безусловно, муниципалитет в рамках правового поля будет оказывать вам необходимую поддержку, – отметил мэр.

Сергей Надсадин поблагодарил участников встречи за активность. Сотрудничество администрации с Клубом предпринимателей будет продолжено.