Муниципальный центр управления за 2 года отработал более 44 тысяч обращений южносахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальный центр управления администрации Южно-Сахалинска отмечает 2 года. За это время через социальные сети города было отработано 44 тысячи обращений от населения. На сегодняшний день общее число подписчиков официальных аккаунтов муниципалитета составят более 25 тысяч жителей.
Поздравить коллектив с этой датой пришли вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, заместитель губернатора по информационной политике Сергей Гребенюк и директор департамента информационной политики регионального правительства Наталья Девятайкина. Свои поздравления коллегам также адресовал руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Константин Конарев.
В приветственном слове Дмитрий Хайбриев отметил, что за два года МЦУ достиг значительных результатов, сотрудники почти в круглосуточном режиме ведут диалог с населением через аккаунты социальных сетей мэра города и администрации Южно-Сахалинска.
- Мы стали первыми в Сахалинской области, где заработал муниципальный центр управления. В среднем за год специалисты центра рассматривают более 20 тысяч обращений. С начала текущего года через МЦУ поступило уже 7 тысяч сигналов от жителей, все они отрабатываются в самые кратчайшие сроки, - уточнил Дмитрий Хайбриев.
Как подчеркнул Сергей Гребенюк, среди муниципалитетов области Южно-Сахалинск является образцом качественного взаимодействия с населением. Он поблагодарил команду МЦУ за добросовестную работу, пожелал удачи и дальнейших успехов.
В связи с двухлетием МЦУ Благодарственным письмом от имени мэра Сергея Надсадина отмечена специалист отдела по взаимодействию с населением в интернет-пространстве МЦУ Карина Васькова.
К коллегам также обратилась директор департамента информационной политики администрации Южно-Сахалинска Екатерина Каширина, являющаяся идейным вдохновителем и куратором проекта по созданию муниципального центра управления.
- Работа в МЦУ не прекращается ни на минуту, обращения от горожан принимаются в режиме «24/7». Мы первыми узнаем граждан о важных проблемах в жизни города. За два года существования Центра пришлось многое преодолеть, но сейчас сформировалась крепкая, слаженная и работоспособная команда, демонстрирующая результат, - поделилась Екатерина Каширина. - Отлажены механизмы взаимодействия со структурами администрации. Все это дает основания быть уверенными, что качество отработки и сроки ответов на обращения граждан будут меняться только в лучшую сторону.
Напомним, МЦУ создан в июне 2021 года на базе отдела по взаимодействию с населением в интернет-пространстве. Он занимается отработкой обращений и сигналов, поступающих через социальные сети. Сегодня среднее время ответа составляет около 10 минут.
МЦУ не раз отмечался в профессиональной среде. Так в мае 2022 года проект завоевал первое место в номинации «Лучший PR-проект в муниципальной сфере» международного конкурса «Пресс-служба года – 2021».
Добавим, что свои сигналы, вопросы и обращения жители Южно-Сахалинска могут оставлять в официальных аккаунтах мэра и администрации города: https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official
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