Сахалинэнерго обеспечило централизованным электроснабжением новую котельную в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) завершили работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению строящейся газовой котельной в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска.

Для подключения объекта жизнеобеспечения к электрическим сетям компании энергетики построили трансформаторную подстанцию и проложили две кабельные линии электропередачи общей протяженностью около 1 километра. Предусмотрено, что газовая котельная будет относиться ко второй категории надёжности электроснабжения, поэтому она получила питание от двух источников. Основным центром питания станет подстанция «Зима» напряжением 35 кВ.

Новую газовую автоматизированную котельную тепловой мощностью 60 МВт планируется ввести в работу до конца текущего года. Объект жизнеобеспечения имеет важное значение для развития юга областного центра, где появляются новые жилые микрорайоны и социальные объекты, которые необходимо надёжное, качественное и бесперебойное теплоснабжение.