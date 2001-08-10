Городским бизнесменам расскажут о помощи деловых объединений в работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает предпринимателей и самозанятых граждан на бесплатный семинар «Бизнес на связях: как деловые объединения помогают предпринимателям». Мероприятие состоится 27 июня с 11.00 до 13.00 в зале заседаний администрации города ( ул. Ленина, д. 173, 4 этаж).

К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане города Южно-Сахалинска.

В ходе семинара слушателям расскажут о примерах успешной работы деловых объединений, их основные преимущества, а также о том, как они могут помочь каждому предпринимателю достичь своих целей.

На мероприятии рассмотрят вопросы о роли деловых объединений в поддержке и развитии предпринимательства; видах деловых-сообществ, стратегиях роста и выходе на международный рынок и др.

Подробная информация размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/492/28927.

Заявки на участие в семинаре принимаются по ссылке:

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/327.

Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).