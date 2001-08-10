18 проектов южно-сахалинских ТОСов получат финансовую поддержку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице подведены итоги конкурса социальных инициатив «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления». Муниципальный грант на реализацию получат 18 ТОСов Южно-Сахалинска.
Традиционно идеи представителей ТОС связаны с озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения, приведением в порядок детских и спортивных площадок и другими направлениями по созданию благоприятных и комфортных условий для повседневной городской жизни.
Так, ТОС «Пограничная-22» участвует в конкурсе ежегодно с момента своего образования в 2019 году. За это время на выигранные гранты уже многое было сделано для благоустройства территории. В этот раз в проекте ТОСа предусмотрено восстановление ограждения детской площадки.
Также на средства гранта в этом году активисты ТОС планируют продолжить озеленение и высадить тысячу однолетних цветов - клумбы готовы, жители привели зоны в порядок и ждут финансирования для закупки растений.
Напомним, практика создания территориальных общественных самоуправлений реализуется в Южно-Сахалинске с 2016 года, тогда в городе было всего 3 ТОС. Сегодня в областной столице зарегистрировано уже 106 ТОСов - муниципалитет продолжит работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений.
Ежегодно победители конкурса по благоустройству территорий ТОС получают грантовую поддержку на реализацию проектов, направленных на развитие и улучшение своих пространств. Так, в 2023 году на эти цели из муниципального бюджета выделено 7 миллионов рублей.
Подробная пошаговая инструкция и образцы документов по созданию ТОС размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2376.
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