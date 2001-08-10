Для Сахалинской области разработают новые инвестпроекты в сфере сельского хозяйства и рыболовства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области будут развивать глубокую переработку рыбы, производство марикультуры, выращивать семена овощей и производить удобрения. Отбор перспективных инвестиционных проектов прошел в рамках сессии «АГРОБИОТЕХ 2035» на площадке сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

Участниками экспертной сессии «АГРОБИОТЕХ 2035» стали более 200 специалистов. В числе экспертов – представители научно-исследовательских институтов, специалисты в области сельского хозяйства, профильных российских министерств, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также бизнес-сообщества и банковской сферы. Участники форума разработали актуальные инвестиционные проекты для сельского хозяйства островного региона. Каждая из 10 команд по своему направлению.

– Мы предлагаем несколько технологий, которые позволят из имеющихся в регионе сельскохозяйственных и органических отходов производить удобрения. Это все даст мультипликативный эффект. В регион придут технологии, будут созданы дополнительные рабочие места, продукция пойдет на внутренний рынок и на экспорт, а это дополнительный доход в бюджет области, – рассказал представитель группы компаний «Роснано» Иван Ожгихин.

В числе прорабатываемых проектов также производство семян, в том числе картофеля, которые можно будет экспортировать в соседние регионы России, выращивание цветов для поставок на рынок АТР, а также создание кластеров марикультуры – площадки по выращиванию и переработке гребешков, трепанга и морского ежа планируется создавать на южных Курилах. Также предполагается внедрение в островном регионе мощностей для более глубокой переработки рыбы.

– Сельское хозяйство – это потребительский рынок, поэтому, безусловно, все, что мы делаем – делаем для людей. Наряду с представленными проектами одна из важнейших для нас задач – обеспечение жителей региона качественными продуктами по доступным ценам. Многие виды продукции производятся у нас в регионе, а что не производится, мы должны привезти с минимальными затратами и обеспечить их долгосрочное хранение с минимальными потерями. Поэтому один из важных проектов в этой связи – создание логистического центра, над которым мы активно работаем, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Частью новой логистической цепочки станет агропромышленный парк, первые объекты которого на Сахалине введут в эксплуатацию в ноябре этого года. Агропромышленный парк позволит решить одну из главных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли - нехватку складских мощностей для хранения продовольствия. Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. В результате продукция портится, появляется необходимость завозить овощи с материка. Так, в новом овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов, что позволит увеличить срок хранения овощей с 5-6 до 9 месяцев.

– Таких форумов на нашей площадке еще не было и его проведение – заслуга губернатора Валерия Лимаренко. Здесь собрались сотни человек – ученые, предприниматели. Безусловно, мы готовы помочь в реализации в рамках своей компетенции и уверены, что проекты будут воплощены в ближайшее время, – прокомментировал ректор РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир Трухачев.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, уже в июле этого года озвученные проекты будут защищаться в Россельхозбанке, начнутся переговоры с инвесторами.