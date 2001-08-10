Для Сахалинской области разработают новые инвестпроекты в сфере сельского хозяйства и рыболовства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области будут развивать глубокую переработку рыбы, производство марикультуры, выращивать семена овощей и производить удобрения. Отбор перспективных инвестиционных проектов прошел в рамках сессии «АГРОБИОТЕХ 2035» на площадке сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.
Участниками экспертной сессии «АГРОБИОТЕХ 2035» стали более 200 специалистов. В числе экспертов – представители научно-исследовательских институтов, специалисты в области сельского хозяйства, профильных российских министерств, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также бизнес-сообщества и банковской сферы. Участники форума разработали актуальные инвестиционные проекты для сельского хозяйства островного региона. Каждая из 10 команд по своему направлению.
– Мы предлагаем несколько технологий, которые позволят из имеющихся в регионе сельскохозяйственных и органических отходов производить удобрения. Это все даст мультипликативный эффект. В регион придут технологии, будут созданы дополнительные рабочие места, продукция пойдет на внутренний рынок и на экспорт, а это дополнительный доход в бюджет области, – рассказал представитель группы компаний «Роснано» Иван Ожгихин.
В числе прорабатываемых проектов также производство семян, в том числе картофеля, которые можно будет экспортировать в соседние регионы России, выращивание цветов для поставок на рынок АТР, а также создание кластеров марикультуры – площадки по выращиванию и переработке гребешков, трепанга и морского ежа планируется создавать на южных Курилах. Также предполагается внедрение в островном регионе мощностей для более глубокой переработки рыбы.
– Сельское хозяйство – это потребительский рынок, поэтому, безусловно, все, что мы делаем – делаем для людей. Наряду с представленными проектами одна из важнейших для нас задач – обеспечение жителей региона качественными продуктами по доступным ценам. Многие виды продукции производятся у нас в регионе, а что не производится, мы должны привезти с минимальными затратами и обеспечить их долгосрочное хранение с минимальными потерями. Поэтому один из важных проектов в этой связи – создание логистического центра, над которым мы активно работаем, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Частью новой логистической цепочки станет агропромышленный парк, первые объекты которого на Сахалине введут в эксплуатацию в ноябре этого года. Агропромышленный парк позволит решить одну из главных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли - нехватку складских мощностей для хранения продовольствия. Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. В результате продукция портится, появляется необходимость завозить овощи с материка. Так, в новом овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов, что позволит увеличить срок хранения овощей с 5-6 до 9 месяцев.
– Таких форумов на нашей площадке еще не было и его проведение – заслуга губернатора Валерия Лимаренко. Здесь собрались сотни человек – ученые, предприниматели. Безусловно, мы готовы помочь в реализации в рамках своей компетенции и уверены, что проекты будут воплощены в ближайшее время, – прокомментировал ректор РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир Трухачев.
Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, уже в июле этого года озвученные проекты будут защищаться в Россельхозбанке, начнутся переговоры с инвесторами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
15:08 14 Июня Приговор суда получил бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации Сахалинской области
17:45 16 Июня В школах и детсадах Южно-Сахалинска высадят около 200 тысяч цветов
12:37 15 Июня Военнослужащим ВВО на Сахалине подарили современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО
16:54 16 Июня В Южно-Сахалинске проходит неделя отказа от алкоголя
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 17:46 Вчера Участник Великой Отечественной войны Александр Соломников отмечает 95-летие
- 17:38 Вчера Гидравлические испытания в Южно-Сахалинске завершатся к концу июня
- 17:09 Вчера В Южно-Сахалинске признанный образцовым подъезд украсил местный житель
- 15:33 Вчера Сахалинские музыканты взяли Гран-при на «Российской студенческой весне»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?