Ученые ДВФУ представили импортозамещающие продукты для промышленности и медицины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новые научные проекты программы «Приоритет 2030» представили на заседании Координационного совета Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ученые поделились планами и промежуточными результатами в области инжиниринга, биотехнологий, персонализированной медицины и биоматериалов.
Дальневосточный федеральный университет активно ведет работу по научным проектам в рамках программы «Приоритет 2030», направленных на укрепление социально-экономической повестки Дальнего Востока. Все представленные инновационные продукты и технологии решают задачи импортозамещения для компаний Дальнего Востока России и обеспечения безопасности страны.
«Разработка продуктов и технологий, ориентированных на решение задач реального сектора ― одна из главных целей, которые сегодня стоят перед учеными университета. Достижение импортозамещения ― это общенациональная задача. ДВФУ, как крупнейшее образовательное и научное учреждение Дальнего Востока России, может, должен и будет делать свой вклад. Особенно важно, чтобы новые подходы и технологии не оставались исключительно на бумаге, а были воплощены на практике. Каждый проект должен иметь понятный срок реализации, итог в виде внедренных в реальный сектор технологий и продуктов, соответствовать целям и задачам, которые ставит перед нами руководство страны. Уверен, что новые восемь проектов наших ученых будут успешно внедрены на региональных предприятиях, принесут значительный вклад в укрепление экономики как Дальневосточного федерального округа, так и всей Российской Федерации», ― отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
«Ученые университета нашли общие интересы с предпринимателями региона и запустили научные проекты, которые помогают решать проблемы бизнеса. До конца года мы планируем внедрить разработки в промышленность и значительно расширить пул индустриальных партнеров, в том числе с помощью ИНТЦ "Русский". Его пилотная площадка станет ядром для тестирования и производства первых партий высокотехнологичных продуктов на Дальнем Востоке», ― подчеркнула проректор по развитию ДВФУ Елена Харисова.
Напомним, в рамках программы «Приоритет 2030» ДВФУ реализует пять стратегических проектов: «Мировой океан», «Науки о жизни», «Физика и материаловедение», «Центр цифрового развития», «Центр высокотехнологичного инжиниринга. Команды ученых концентрируют усилия на разработке отечественных технологий и продуктов, необходимых предприятиям отрасли в таких областях, как биофармацевтика и медицина, судо- и авиастроение, электроэнергетика, добыча и обработка полезных ископаемых. В 2022 году взаимодействие ДВФУ по линии программы «Приоритет 2030» проходило с 24 индустриальными партнерами, которые выступили в качестве заказчиков технологий.
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