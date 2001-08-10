ВЭБ.РФ и Росводоканал проинвестируют в новые проекты на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВЭБ.РФ, Росводоканал и Сахалинская область подписали на полях ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве, направленное на модернизацию коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Анивского района Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко: «Цель нашего сотрудничества с ВЭБ.РФ и Росводоканалом – уменьшить воздействие, которое человеческая деятельность оказывает на Анивский залив. Поэтому мы вместе с партнерами по соглашению будем изучать экологическую обстановку на юге острова, прорабатывать различные мероприятия, которые позволят нам сохранить в чистоте любимое место отдыха сахалинцев. У нас есть положительный опыт сотрудничества с этими организациями. Поэтому считаю, что мы добьемся результата, который необходим жителям области».
При поддержке ВЭБ.РФ уже идет модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске. Кредитные средства ВЭБ.РФ направлены на создание и реконструкцию объектов, включая строительство нового водозабора и инфраструктуру «с нуля» для новых жилых кварталов города.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун: «Мы в партнерстве с Росводоканалом, понимая свою социальную ответственность, не ограничиваемся реализацией проектов только в административных центрах нашей страны, а видим необходимость участия в проектах в малых городах, где также требуется модернизация текущей и строительство новой коммунальной инфраструктуры. Данный проект является вторым для нас на территории Сахалинской области. Общий объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей. ВЭБ.РФ, ответственный за привлечение финансирования, в настоящее время прорабатывает возможность использования инструментов льготного кредитования. Мы рассчитываем, что проект найдет поддержку президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, возглавляемого Юрием Трутневым. Это позволит привлечь заемные средства в этот проект по ставке ниже рыночной, что в конечном итоге обеспечит социально-ориентированный подход тарифа для потребителей».
«В рамках заключенного в конце 2021 года КС в Южно-Сахалинске мы уже ведем строительство водозабора «Южный», который станет важным объектом водоснабжения в регионе. Новый проект призван существенно улучшить экологическую ситуацию в районе залива Анива. Модернизация системы очистки сократит сброс сточных вод и создаст дополнительные мощности для подключения новых абонентов – промышленных предприятий, социальных объектов и жилых домов», – прокомментировал финансовый директор ГК «Росводоканал» Андрей Коваленко.
В декабре 2020 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ГК «Росводоканал» начали системную работу по модернизации структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны.
В настоящее время в ВЭБ.РФ в работе находятся проекты в сфере ЖКХ в 10 городах общей суммой 124 млрд рублей в ценах текущего года (346 млрд руб. в ценах соответствующих лет).
Анивский район расположен в южной части о. Сахалин, юго-западнее Южно-Сахалинска и прилегает к заливу Анива, находящемуся примерно в 40 км от Южно-Сахалинска. Население Анивского района составляет 21 тыс. человек (в том числе г. Анива – 9,6 тыс. человек, с. Новотроицкое – 0,5 тыс. человек), 16,2 тыс. из которых затронет реализация проекта.
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