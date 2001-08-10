Тихоокеанское
информационное агентство
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12:37, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Военнослужащим ВВО на Сахалине подарили современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО

Военнослужащим ВВО на Сахалине подарили современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащим радиотехнического полка Восточного военного округа (ВВО) коллектив одной из гражданских организаций островного региона передал современные антидронные ружья.

Церемония вручения средств борьбы с квадрокоптерами состоялась в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в городе Южно-Сахалинске.

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) получили в  распоряжение несколько современных антидронных ружей «Гарпия».

Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации (БПЛА). Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до 2-х километров.

После воздействия электронного импульса на дрон, теряется его связь с оператором, а также происходит потеря геоданных и прекращение видеосъемки, если таковая велась. После чего аппарат приземляется на землю в течение нескольких минут.

Уже в ближайшие дни, подаренные антидронные ружья, отправятся военнослужащим ВВО в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Данные средства РЭБ показали себя очень эффективно, они позволят защитить места дислокации личного состава и вооружения от вражеских беспилотников.

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