Россельхозбанк поможет в развитии агропромышленного комплекса Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Руководители договорились о расширении сотрудничества в развитии сельского хозяйства в островном регионе.
– Мы готовы открывать новые направления развития агропромышленного комплекса на Сахалине и Курилах. В нашем регионе постоянно растет уровень самообеспеченности продуктами собственного производства. Во многом это результат мер поддержки, которые мы оказываем местным сельхозтоваропроизводителям. Это важно, чтобы сахалинцы и курильчане не зависели от поставок продовольствия с материка. Сейчас мы намерены развивать на островах глубокую переработку продукции и расширять возможности экспорта, – сказал Валерий Лимаренко.
Борис Листов отметил, что Россельхозбанк видит большой потенциал у агропромышленного комплекса Сахалинской области. Он предложил совместно разработать стратегию развития АПК на островах и представить ее на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года.
– Банк готов помогать региону своей экспертизой, работать с потенциальными инвесторами и партнерами, наращивать финансирование сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса. Надеюсь, наше сотрудничество выйдет на новый уровень, – заявил председатель правления Россельхозбанка.
Сахалинское правительство и финансово-кредитная организация уже реализуют ряд проектов по поддержке крупного, среднего и малого бизнеса. В условиях ужесточения антироссийских санкций ряд предприятий сельского и рыбного хозяйства, пищевой промышленности оперативно получили льготные кредиты.
В рамках проекта «Вкусные пятницы» оказывается поддержка производителям фермерской продукции – участникам экосистем банка «Свое фермерство» и «Свое родное». Фермеры на обустроенной площадке каждую неделю торгуют экологически чистыми продуктами. Осенью прошлого года прошел фестиваль «СвоеРодноеОстровное», организованный совместно с министерством сельского хозяйства и торговли. Он собрал сельхозпроизводителей из разных районов области – участие приняли как крупные предприятия, так и начинающие фермеры и семейные фермы. Высокую оценку мероприятию дали жители и гости Южно-Сахалинска, а Минсельхоза и Минпромторг РФ, а также Федерация рестораторов и отельеров России.
На встрече Валерий Лимаренко и Борис Листов обсудили также реализацию в регионе образовательных проектов, включая «Школу фермера» Россельхозбанка. Он направлен на запуск новых малых хозяйств, повышение финансовой грамотности фермеров, а также на экспертную отраслевую поддержку предпринимательства.
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