Новые предприятия включаются в программу реализации свежевыловленной рыбы по сниженным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С возобновлением сезонного промысла в Поронайском районе рыболовецкий колхоз «Дружба» начал отгрузку свежевыловленной камбалы и в другие муниципалитеты. Дары моря поступают на прилавки напрямую от рыбопромышленников и продаются по ценам, значительно ниже рыночных.

Свежая поронайская камбала отправилась в Ногликский, Тымовский, Макаровский, Долинский районы и Южно-Сахалинск. Пользуется популярностью местная рыба и в Поронайском районе. В соответствии с заявками в разные муниципалитеты было поставлено более 2 тонн рыбы.

Всего с начала этого года по сниженным ценам продали 438 тонн даров моря. Это в два раза больше, чем годом ранее. К середине июня в 2022-ом реализовали 215 тонн рыбы.

– Мы на постоянной основе ведем работу, чтобы сахалинцы и курильчане могли регулярно приобретать свежие дары моря по ценам, в разы доступнее магазинных. Такую задачу перед нами поставил губернатор Валерий Лимаренко. Была достигнута договоренность с рыбопромышленными предприятиями, что они отгружают часть уловов на внутренний рынок, минуя посредников. Благодаря этому удается сдерживать стоимость, – отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Ассортимент меняется в зависимости от сезона, и сегодня он представлен шестью наименованиями: навага, камбала, треска, минтай, сельдь, красноперка. С ростом объемов вылова снижается цена на продукцию, которая реализуется в рамках программы. К примеру, камбалу можно купить за 56-86 рублей за килограмм, в то время как в большинстве магазинов она стоит 150 рублей за килограмм.

Программа реализации свежевыловленной рыбы по ценам, ниже рыночных, реализуется уже более двух лет. Она является значимой частью проекта «Забота. Защита. Уважение», запущенного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Доставку уловов в рамках проекта в города и села островной области организуют главы районов. Реализация рыбы в торговых точках обеспечивается в кратчайшие сроки с момента вылова.

Узнать о местах продажи и ценах можно на портале ГеоИС: https://map.sakhalin.gov.ru/Fresh_fish. Также информация доступна в мобильном приложении «Острова.65»: https://fish.sakhalin.gov.ru/?p=15484, с помощью push-уведомлений, в социальных сетях и мессенджерах районных администраций.