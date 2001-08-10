Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по строительству первой очереди агропромышленного парка с оптово-распределительным центром идут в соответствии с графиком. Уже в ноябре в эксплуатацию планируется ввести оптово-распределительный центр и овощехранилище. Производственный корпус запустят в начале следующего года. Ход строительства важного для островного региона объекта проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правителсьтве.

- Агропромышленный парк станет крупным логистическим центром с высокотехнологичной инфраструктурой для хранения продовольствия и переработки сельскохозпродукции. Благодаря этому объекту на столах сахалинцев и курильчан круглый год будут свежие островные продукты - мы увеличим переработку местной продукции, сократим потери при хранении овощей. Кроме того, запуск агропарка даст региону 700 новых рабочих мест. Приоритет при трудоустройстве будем отдавать островным специалистам, - отметил губернатор области Валерий Лимаренко.

К сегодняшнему дню на площадке возведены силовые каркасы зданий, выполнен настил кровлей, приступили к обустройству внутренних инженерных сетей. Подготавливаются полы, на которых будет монтироваться оборудование.

- В ноябре планируем ввести в эксплуатацию оптово-распределительный центр по хранению продукции мощностью 15 тысяч тонн и овощехранилище на тысячу тонн. Производственный корпус по переработке сельскохозяйственной продукции, который будет дополняться резидентами, запустим в начале следующего года, - рассказал Андрей Медведев, генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития Сахалинской области".

После завершения строительства зданий начнется установка оборудования. Все необходимая аппаратура и комплектующие, в том числе импортные, уже закуплены и находятся на территории России. Вторая очередь агропарка предполагает создание торгово-выставочного комплекса с зоной торговли, фудкортом, площадкой для гастрономических фестивалей, выставок и ярмарок.

Отметим, агропромышленный парк позволит решить одну из главных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли - нехватку складских мощностей для хранения продовольствия.

Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. В результате продукция портится, появляется необходимость завозить овощи с материка. Так, в новом овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов. Это позволит увеличить срок хранения овощей с 5-6 до 9 месяцев.