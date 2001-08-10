Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о необходимости предоставления отчетности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует организации о том, что сроки предоставления отчетности за 1 квартал 2023 года завершаются.

Так, до 20 апреля заканчивается прием документов по форме П-2: «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

До 29 апреля принимаются отчеты по форме ПМ: «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».

Напомним, заполнить и направить требуемую отчетность в электронном виде можно одним из следующих способов:

- в личном кабинете респондента (требует наличия действующей учетной записи в системе сбора отчетности или регистрации в ней);

- путем заполнения в оффлайн-модуле и последующего предоставления отчета через специализированного оператора связи;

- путем заполнения в оффлайн-модуле и последующей отправки отчета на почтовый адрес.

Отметим, принимаются только отчеты в формате XML, подписанные квалифицированной электронной подписью.

Оффлайн-модуль для заполнения отчетов можно скачать с сайта системы сбора отчетности.

Получить индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики можно обратившись к информационной системе Росстата по адресу (получить данные о кодах и формах).

По вопросам подключения к Системе сбора отчетности и установке программного обеспечения «Заполнение форм статистической отчетности» (оффлайн-модуля) можно обращаться по телефонам: +7(4242) 31-41-15; +7-924-888-10-65.

Заявки на регистрацию в личном кабинете необходимо отправлять на адрес электронной почты.