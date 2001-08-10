Сахалинский бизнес поборется за звание "Экспортёр года 2022"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На островах стартовал приём заявок для участия во Всероссийской премии. Организатор областного этапа - Центр поддержки экспорта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- "Экспортёр года" - всегда грандиозное событие для региона, ведь это возможность выделить лучшие практики среди опытных, знающих, перспективных и целеустремлённых предпринимателей Сахалинской области. С каждым годом мы наблюдаем, как растёт число желающих принять участие в конкурсе, экспортёры занимают активную деловую позицию и это безусловно радует, - поделилась руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дина Романова.
Мероприятие проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Участники конкурса получают уникальную возможность заявить о себе и своём продукте.
Среди компаний определят одного победителя и призёров, занявших II и III места в номинациях:
- "Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса";
- "Экспортёр года в сфере услуг";
- "Женщина - экспортёр".
Для участия необходимо заполнить электронную анкету. Приём заявок продлится до 23 апреля. Итоги конкурсная комиссия подведёт 28 апреля. Результаты опубликуют на сайте Центра поддержки экспорта Сахалинской области.
Отметим, премия "Экспортёр года" учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который инициировал президент страны Владимир Путин.
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