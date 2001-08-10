За прошедшую неделю в Приморье и на Сахалине экспорт рыбопродукции увеличился в 8 раз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы на поднадзорной территории (Приморский край, Сахалинская область) с 27 марта по 2 апреля 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
За прошлую неделю проконтролирован экспорт 391 партии рыбы и морепродуктов общим весом 28 982 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 489 партий рыбы и морепродуктов общим весом 3 578,3 тонны).
Всего с начала года на экспорт оформлено 4 193 партии рыбы и морепродуктов общим весом 301 013,3 тонны и 61 партия пищевой и непищевой продукции, кормов общим весом 582,3 тонны.
Должностными лицами отдела во Владивостокском морском рыбном порту проведен 71 осмотр поднадзорной госветнадзору продукции животного происхождения (рыбная, мясная продукция и т. д.), поступающей в Приморский край и отправляемой в другие регионы.
Во Владивостокском морском торговом порту проведено 135 осмотров.
За указанный период оформлено 689 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине за это время оформлено 26 сертификатов формы 5i.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 627 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 128. В Китай оформлено 378 сертификатов, в Республику Корея – 204, в страны ЕС через Республику Корея – 34, в страны ЕС – 9, Во Вьетнам – 2.
Кроме того, оформлено 102 сертификата формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 250 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках проведения мониторинга – 9 проб, на ГМО в кормах и кормовых добавках – 5, по обращению владельцев продукции – 236 проб.
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