В марте РЖД перечислили в бюджет Сахалинской области 399 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте 2023 года Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды более 9,8 млрд рублей налогов и взносов, рассказали ТИА "Острова" в РЖД.

В том числе, перечислено налогов в бюджет Хабаровского края - 2,8 млрд рублей, Амурской области - 1,5 млрд рублей, Приморского края - 1 млрд рублей, Еврейской автономной области - 365 млн рублей, Сахалинской области - 399 млн рублей, Республики Саха (Якутия) - 107 млн рублей. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 4,3 млрд рублей, по Приморскому краю - 32 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме.