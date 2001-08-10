Первое в 2023 году заседание Совета по инвестиционной деятельности прошло в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во встрече приняли участие руководители и специалисты строительных Ассоциаций города и коммерческих банков, субъекты малого и среднего предпринимательства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Презентацию о банковском сопровождении государственных и муниципальных контрактов представил начальник центра банковского сопровождения во Владивостоке, департамент банковского сопровождения контрактов "Газпромбанк" (Акционерное общество) Алексей Новожеев.
В рамках рассмотрения обозначенного вопроса обсудили проблемы, задачи заказчиков и способы их решения с помощью банковского сопровождения, а также рассмотрели сервисы и преимущества банковского сопровождения контрактов в Газпромбанке.
Генеральный директор ассоциации "Сахалинстрой" Валерий Мозолевский выступил с докладом о закупках в сфере градостроительной деятельности, в ходе которого представил информацию об определении способа проведения конкурентных процедур; организации единых служб технического заказчика; внедрении проектного управления в строительной сфере; проблемах формирования начальной максимальной цены контракта; установлении требований об обеспечении исполнения обязанностей по контракту, а также озвучил предложения по снижению рисков при осуществлении конкурентных процедур в строительной сфере.
По итогам заседания муниципальным заказчикам предложено рассмотреть возможность применения в работе предложений, озвученных Алексеем Новожеевым и Валерием Мозолевским.
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