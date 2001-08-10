Предприниматели Сахалина получат гарантию на сбыт продукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поддержать инвесторов помогут офсетные контракты. О механизме соглашения бизнесу рассказали на заседании совета по инвестиционной деятельности в правительстве области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- В рамках офсетного договора стороны выстраивают долгосрочные отношения. Инвестор строит новое или развивает действующее производство, а заказчик в лице государства обязуется в течение нескольких лет - до 10, покупать в определённом объёме его продукцию. Это даёт предпринимателю гарантированный спрос на продукцию, позволяет спланировать организацию производства и тем самым снизить риски инвестирования, - рассказал заместитель председателя Правительства области Антон Зайцев.
На основе данных по закупкам в регионе определили три приоритетных направления для заключения офсетных контрактов: производство медицинских расходных материалов (615 млн рублей в год), молочной продукции (137 млн рублей), лекарственных препаратов (1 млрд 372 млн рублей).
Площадкой для создания новых производств может стать логистический центр, который возводится вблизи села Троицкое. При этом областное Правительство готово оказать содействие в подготовке или привлечении необходимых специалистов. Обратиться можно в министерство инвестиционной политики региона: [email protected], 671-765.
- Создание нового предприятия или расширение существующего производства с увеличением объёма выпускаемой продукции потребует привлечения предприятий-смежников: производителей упаковки, различных комплектующих, перевозчиков и других. Это обуславливает дополнительную возможность для развития сектора малого и среднего бизнеса в регионе, - отметил министр экономического развития области Алексей Успенский.
Сегодня в секторе малого и среднего предпринимательства работает свыше 101 тысячи человек. Правительство региона разработало стратегию по диверсификации экономики - поддержка направлена на предприятия несырьевой отрасли. Благодаря этому увеличивается объём инвестиций в Сахалинскую область - в 2021 году показатель составил 240 млрд, в 2022 - 260 млрд рублей.
Отметим, помощь бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Куратор программы - первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.
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