ВТБ: дальневосточники увеличили спрос на ипотеку в 1,7 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале ВТБ выдал жителям ДФО порядка 600 жилищных кредитов на 2,7 млрд рублей: по объему это в 1,7 раза больше показателей января и выше среднерыночной динамики. Каждый десятый жилищный кредит выдан в рамках дальневосточной ипотеки.

Как и в целом по стране, большую часть оформленных ВТБ на Дальнем Востоке ипотечных сделок в феврале составляет готовое жилье – 55%. Регионами-лидерами по объему продаж стали Приморский и Хабаровский край (883 млн и 489 млн рублей соответственно) и Якутия (273 млн).

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.

ВТБ в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%.

Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

В целом в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.